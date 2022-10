Difficile de les rater. A côté des nombreux bâtiments du laboratoire pharmaceutique Lilly, situés à Fegersheim (Bas-Rhin), dans la banlieue de Strasbourg, les milliers de panneaux solaires sautent aux yeux. Il y en a précisément 2.300, tous installés sur le parking. Pas au sol, sur des ombrières qui abritent les véhicules des quelque 1.200 collaborateurs du site. Soit, au total, 20.000 m² couverts.

Un coup de greenwashing à l’heure de la sobriété ? « La maîtrise énergétique est un axe prioritaire pour l’entreprise depuis dix ans », répond le directeur technique du site Denis Huntzinger. Chiffres et diagrammes à l’appui. « Nous avons réduit de 30 % nos consommations ces dernières années. On était à plus de 1.000 kWh/m²/an par unité de bâtiment et nous sommes aujourd’hui à 700 kWh/m²/an. »





L'installation des ombrières et des panneaux solaires ont nécessité 16 mois de travaux. - T. Gagnepain

Plus clairement, l’usine spécialisée dans la production de médicaments injectables consomme aujourd’hui environ 35 mWh d’électricité par an « et autant de gaz ». « Mais on veut faire baisser encore tout ça, d’une part avec une tranche supplémentaire de 5.000 panneaux solaires mais aussi avec le recours à une chaudière biomasse », précise le même interlocuteur, convaincu que « l’autoconsommation nous expose moins aux risques géopolitiques ».

« 100 % électricité verte »

Et peut-être à la coupure générale, redoutée cet hiver au vu des récents événements… C’est en tout cas un argument soulevé par la préfète du Grand-Est. La représentante de l’Etat n’a pas manqué de saluer l’initiative du groupe américain Lilly. « Vous avez su vous tourner vers l’avenir. C’est dans cette optique que nous souhaitons emmener toutes les entreprises », a lancé Josiane Chevalier en parlant même de « modèle pour éviter les coupures ».









Si celles-ci venaient hypothétiquement à arriver, l’entreprise ne pourrait néanmoins pas tourner à plein régime. Les 2.300 panneaux photovoltaïques permettent aujourd’hui de couvrir « 12 % des besoins électriques du site ». Le reste provient du réseau traditionnel. Avec une spécificité là aussi : elle est à « 100 % verte » dixit le fournisseur, Electricité Strasbourg (ES). « Cela signifie qu’on garantit que l’électricité provient d’énergies renouvelables, essentiellement d’origine hydraulique. C’est un peu plus cher comme contrat et assez rare pour les entreprises », précise Christelle Joseph-Monory, la directrice générale de l’opérateur. « Notre usine se hisse à la hauteur des enjeux actuels », résume le directeur du site de Fegersheim. « C’est aussi ça l’usine de demain. »