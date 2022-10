« Chaleur remarquable ». Les températures seront estivales mercredi avec des pics annoncés « jusqu’à 30 à 33 degrés au sud-ouest de la Garonne », selon Météo France. La région, déjà touchée par des canicules longues et très dures cet été, connaît en ce moment un nouvel épisode de chaleur. D’une façon générale, des températures allant jusqu’à 28 à 30 degrés sont attendues sur la Nouvelle-Aquitaine, 20 à 25 degrés sur la Bretagne, la Normandie, la Bourgogne, la Franche-Comté et le Languedoc. Les maximales ne seront comprises qu’entre 18 et 22 degrés des Hauts-de-France au Grand-Est mais seront de 23 à 28 degrés partout ailleurs.

« Des températures anormalement élevées, observées pendant plusieurs jours consécutifs, note Météo France sur son site. Mais il n’existe pas de définition universelle du phénomène : les niveaux de température et la durée de l’épisode qui permettent de le caractériser varient selon les régions du monde ».

Des températures élevées enregistrées depuis plusieurs jours

Le thermomètre a flirté avec les 34 degrés mardi dans le Sud-Ouest, une température peu habituelle pour un mois d’octobre selon Météo France. Dans les Pyrénées Atlantiques, la station d’Orthez « a égalé son record avec 33,8 °C », selon une météorologue de l’établissement public. A Biarritz, où il faisait 31 degrés, des promeneurs profitaient de ce temps clément pour bronzer sur la plage ou faire du surf.

Il a également fait 30 degrés à Agen (Lot-et-Garonne), 31 degrés à Mont-de-Marsan (Landes) ou encore 29 degrés à Sarlat-la-Canéda (Dordogne). En Gironde, on a également relevé une température de 29 degrés à Bordeaux, où les habitants étaient accoudés aux terrasses des cafés et assis dans l’herbe des jardins publics.

Le météorologue à l’organisme français, François Jobard, soulignait déjà dimanche une « chaleur tardive exceptionnelle dans le Sud-Ouest », et un seuil « forte chaleur » atteinte « pour la première fois en seconde quinzaine d’octobre ».





En 1977 à Bordeaux il n'a jamais fait 30 °C de tout juin juillet août. 45 ans plus tard, en 2022 cette valeur (seuil "forte chaleur") est atteinte (et parfois allègrement dépassée) une cinquantaine de jours depuis mai, et pour la première fois en seconde quinzaine d'octobre... https://t.co/hf4050b5r1 — François Jobard (@Francois_Jobard) October 17, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une météo qui interroge

« On se pose des questions entre les canicules qu’on a eues cet été, là le fait qu’on soit au mois d’octobre et qu’il fasse presque 30 degrés », relate Margaux, une étudiante en débardeur. « On est inquiets, on se dit que bientôt l’hiver ce sera encore plus tard que maintenant. Voilà il faut changer sa manière de consommer, sa manière de vivre tout simplement », dit-elle sous un soleil bleu éclatant.

« On verra dans les prochaines années. Si ça se trouve il va faire cette température-là le 25 décembre un jour et là ce sera vraiment inquiétant », estime une autre étudiante Maïka, pour qui « il ne faut pas toujours tout ramener au réchauffement climatique ».