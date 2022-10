Face à une situation de sécheresse « exceptionnelle », le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé mardi le maintien des mesures de restriction de l’usage de l’eau et ce jusqu’au 15 novembre. Le bilan de la saison de recharge en eau dans le département, entre septembre 2021 et mars 2022, « est très déficitaire sur la totalité du territoire », a indiqué la préfecture dans un communiqué, avec un déficit de précipitation de 40 % à 60 % par rapport à la normale. Il s’agit, précise la préfecture, « du deuxième rang des valeurs les plus basses depuis 1959 ».

Sur le mois de septembre, la pluviométrie est encore largement déficitaire, en recul de 42 % par rapport à la normale. Les précipitations localisées depuis le mois d’août ont permis de « soulager temporairement les niveaux de certains cours d’eau superficiels » mais « ne permettent pas d’inverser durablement la tendance de fond ».

Un scénario « plus chaud que la normale » jusqu’à fin octobre

De plus, ajoute la préfecture, jusqu’à la fin octobre Météo-France prévoit un scénario « plus chaud que la normale saisonnière ». Sur la base de ces éléments, ainsi que des observations des débits et niveaux des nappes, le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a décidé de reconduire à l’identique les mesures de restriction d’eau, dont certaines en vigueur depuis la fin mai, et ce jusqu’au 15 novembre.

Une partie du département, dont les bassins-versants de l’Estéron, de la Brague, des Paillons ou de la Roya, reste ainsi au stade de crise, avec notamment l’interdiction d’arrosage de nuit comme de jour des espaces verts et terrains de sport, la réduction de 60 % des consommations et/ou prélèvements pour les usages industriels et l’interdiction partielle d’arrosage des golfs.









Lundi, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait également annoncé prolonger jusqu’au 1er décembre les mesures de restriction des usages de l’eau frappant Marseille et sa région, en raison d’un « niveau bas des ressources » toujours « préoccupant » face à une sécheresse qui « perdure ».