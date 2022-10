Précurseuse en la matière, l’Eurométropole de Strasbourg va généraliser la collecte des déchets alimentaires des particuliers. C’est un nouveau dispositif qu’elle expérimente depuis 2019 à Holtzheim, une de ses 33 communes, puis dans certains quartiers de Strasbourg. Elle s’apprête à étendre ce dispositif à toute l’agglomération d’ici à 2025, y compris le centre-ville de Strasbourg, en 2024. Déjà, 400 bornes de collecte ont été installées sur les communes de moins de 10.000 habitants depuis 2022.

Chaque secteur va en effet être équipé de bornes de collecte, un dispositif qui reste complémentaire à votre propre compostage. Sont particulièrement ciblés les habitants qui n’ont pas de jardin ou suffisamment d’espace pour en avoir un chez eux, mais aussi réduire de moitié le contenu des poubelles bleues de l’agglomération. Et pour que cela soit concrètement réalisable, un bio seau et des sacs en papier renforcés et recyclables vont être mis gratuitement à disposition ou déposés pour chaque domicile. Avantage supplémentaire au compost, il est possible d’y mettre des déchets alimentaires tels que des os, des fromages, des restes cuits, des arrêtes, des carcasses de poulets, des coquilles d’huîtres…

