Pourquoi ne peut-on pas encore dire si ce sera « une année à cèpes » ?

Alors qu’à la mi-octobre, la saison du cèpe bat normalement son plein, les spécialistes pourtant avertis à dénicher « les bons coins », n’en trouve que très peu. Parmi eux Aurélie Sanchez, mycologue dans le Médoc, en Gironde, qui répond aux questions de 20 Minutes sur cette saison tardive pour ces champignons tant attendus.

Quels sont les indices sur le caractère prometteur ou non de la saison des cèpes ?

Pour les cèpes, il faut de l’eau, bien sûr, mais aussi un choc thermique, c’est-à-dire que les températures descendent en dessous de 10 ou 12 degrés la nuit. En ce moment, elles ne passent pas sous la barre des 16 degrés la nuit… La saison a un mois un mois et demi de retard puisqu’ils sortent en temps normal fin août ou début septembre. Mais, le mycélium n’attend que ça et quand il va vraiment y avoir une chute de température, je pense qu’ils vont sortir en nombre.









Est-ce qu’on peut évaluer quel sera l’effet de la sécheresse sur leur développement ?

Le mycélium [partie végétative du champignon] se met au repos et attend le moment propice. Il faut qu’il soit stressé pour qu’il se fructifie. Alors, est-ce qu’on verra moins de cèpes, est-ce que le mycélium a été abîmé ou pas ? Il n’y a que les années à venir qui nous le diront. En forêt, cet été, on se serait cru en automne avec des feuilles sèches partout. Je ne sais pas si on a déjà eu une sécheresse comme ça mais depuis dix ans que je suis dans le Médoc, c’est une première.

D’autres espèces de champignons n’ont pas encore fait leur apparition. Les girolles par exemple, alors qu’on en trouve quasiment tout le temps et, cette année on n’en a pas vu depuis juin. Normalement on en trouve assez facilement en été, dans la semaine qui suit un orage par exemple.

Le manque d’eau dont ont souffert les arbres va-t-il avoir un effet sur les champignons aussi ?

Les cèpes et autres champignons mycorhiziens vont être davantage sollicités mais de toute façon, il faut qu’il y ait de l’eau. Le champignon redonne de l’eau, des sels minéraux et des antibiotiques à l’arbre et ce dernier donne du sucre au champignon.

On peut trouver des cèpes jusqu’à Noël dans le Médoc, tant que les températures ne sont pas négatives. Mais attention, il ne faut pas non plus qu’il pleuve trop sinon le cèpe se fait très vite attaquer (limaces, vers, mouches, etc.)