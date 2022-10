De notre envoyé spécial en Corse,

Cela n’a souvent pas duré plus de vingt minutes, mais a suffi à jeter sur la côte des dizaines de bateaux. Deux mois après les violents orages qui ont frappé la Corse le 18 août dernier dans lesquels cinq personnes ont trouvé la mort, les sociétés spécialisées dans la dépollution marine, le renflouement des bateaux échoués, le démantèlement et le remorquage touchent au but. Selon un décompte effectué par la direction de la mer et du littoral corse, il ne restait ce mardi plus que cinq épaves à évacuer sur les 90 bateaux échoués, dont 39 dans le seul golfe de Girolata.

« Cela vingt ans que je fais ce métier et d’ordinaire il me faut une, voire plusieurs années pour en faire autant », explique Mathieu Baldini, responsable de mer et assistance, une société de remorquage et renflouement qui est intervenue sur 15 bateaux. « Un truc de fou, sans précédent », résume Stephan Mattei, de la société Altu Mare dont l’entreprise est spécialisée dans les travaux sous-marins. Pour les six entreprises corses capables de telles interventions, ces deux derniers mois ont été intenses.

Une pollution côtière contenue

Car il fallait faire vite avant que les bateaux ne finissent de se désintégrer et s’éparpillent dans les fonds en petits morceaux avec le mauvais temps hivernal. « C’était une course contre-la-montre et finalement peu d’huile et de gazole ont fini à la mer. Beaucoup de cuves ont été retrouvées pleines », estime Mathieu Baldini. « Aussi, l’essentiel des bateaux échoués était des voiliers et non des yachts moteurs dont une unité de 15 mètres embarque plus de 2.000 litres de gazole. Heureusement, il n’y a pas eu de coup de vent pendant trois semaines, et on a pu travailler normalement. Sinon la pollution aurait pu être beaucoup plus grave », poursuit-il.

Et les opérations autrement plus pénibles, comme à Cargèse où un voilier de 11 mètres, qui n’a pu être renfloué à temps, a fini par être broyé sur la plage fin septembre, après un coup de mistral ayant généré une puissante houle. Les plongeurs ont retrouvé le mât et le moteur enfouis sous le sable et ont dû s’y reprendre à deux fois pour les localiser. « Il y avait des pièces éparpillées sur plus de cinquante mètres », détaille Marc Frilet, l’infortuné propriétaire du bateau, dont le fils et ses trois enfants étaient à bord lors de la tempête.

Des travaux compliqués pour les entreprises et une facture salée pour les assureurs. La recherche et l’évacuation des déchets du voilier de Marc vers des centres agrées a été facturée près de 35.000 euros. Selon les différentes sociétés contactées, environ la moitié des 90 bateaux échoués n’ont pu être renfloués et ont été démantelés. A ces frais, il faut ajouter la valeur des biens détruits.

Car pour beaucoup, les bateaux se sont encastrés sur les rochers et ont ainsi subi des dégâts irrémédiables, particulièrement à Girolata, village qui n’est accessible que par la mer ou après deux heures de marche. Gisèle Colonna-Pan, la maire d’Osani-Girolata est aujourd’hui rassuré de voir la côte nettoyée. « Je crois que nous avons bien travaillé », indique-t-elle. Un travail coordonné par la préfecture maritime de Méditerranée et la direction de la mer et du littoral corse qui sont parvenus à identifier tous les propriétaires de bateaux. Le jour des orages, les sauveteurs en mer sont intervenus à plus de 500 reprises.