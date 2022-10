Des voitures à perte de vue, mais aussi des bus, des tracteurs, des camions, des camping-cars et même des moissonneuses-batteuses. On pourrait se croire chez un constructeur automobile ou un concessionnaire. Mais à y regarder de plus près, ces véhicules sont parfois un peu, voire carrément emboutis. Même si d’autres n’ont pas une rayure. Ces derniers pourront être reconditionnés avec des pièces détachées d’occasion et remis en vente. C’est parfois le cas dans cette entreprise de recyclage ultramoderne implantée à Gaillac, dans le Tarn.

Loin de l’image des casses autos traditionnelles, le groupe Surplus recyclage a décidé de développer un véritable complexe industriel où l’odeur de cambouis a presque disparu. Ici, sur une zone de 30 hectares, chaque année les 24.000 véhicules hors d’usage achetés aux assurances ou récupérés auprès des particuliers sont traités. Souvent à la chaîne. Quand un garagiste mettra deux heures à sortir et décortiquer un motopropulseur, dans ces ateliers, il faudra moins d’une demi-heure. « Nous avons automatisé au maximum pour être le plus efficace possible », explique Laurent Hérail, le président fondateur du groupe qui vient d’inaugurer l’extension de son site, en capacité de gérer chaque année 35.000 automobiles.





Cet autodidacte a compris bien avant la crise des matières premières l’intérêt de récupérer tableaux de bord, huiles mais aussi composants électriques pour les « réutiliser au lieu de les jeter ». « Notre cœur de métier, c’est la pièce détachée. Nous les récupérons pour leur donner une seconde vie, nous les certifions et les vendons aux particuliers mais aussi aux professionnels. Tout ce qui n’est pas reconditionné part vers des broyeurs, soit environ 1.000 tonnes par mois. Ce qui fait que nous avons un taux de recyclage de 95 % du poids du véhicule, ce qui est important quand on le compare par exemple à l’électroménager, qui est loin d’un tel résultat », assure ce patron qui emploie aujourd’hui 183 personnes.

Une réponse aux difficultés d’approvisionnement

En moyenne, sur chaque voiture, une vingtaine de pièces intégrera le circuit de l’occasion et ce sera revendu sur un site en ligne aux particuliers et professionnels. Elles seront choisies parce qu’elles sont en bon état, ou parce qu’elles répondent à la demande.

Sur le marché de la moto, qui compte beaucoup de passionnés, 30 à 35 pièces détachées seront récupérées. « Mais on est loin des pays nordiques, de l’Italie ou de l’Espagne où c’est une culture et où 40 à 50 pièces d’un véhicule vont être réemployées. Là-bas, la pièce détachée d’occasion représente 20 % du marché de la pièce de rechange, aux Etats-Unis c’est 25 %, alors qu’en France c’est seulement 4 % », déplore Benjamin Hérail, qui assure la direction générale du groupe.

Pourtant, depuis 2017, les garagistes peuvent proposer à leurs clients de choisir entre des pièces neuves ou d’occasion. Si durant plusieurs années, les acheteurs ont hésité à faire le choix de la seconde main, les difficultés d’approvisionnement, notamment de composants électroniques, la tendance au « green » mais aussi le prix, de 50 à 70 % moins cher, pourrait changer la donne.

Quand on sait que chaque année plus de 1,4 million de véhicules dits hors d’usage sont mis au rebut, cela laisse des perspectives pour les recycleurs. A Gaillac, loin de se limiter à la pièce détachée, l’entreprise reconditionne désormais chaque année 2.400 voitures remises à la vente avec près de 30 % de pièces réemployées. Et une nouvelle filiale est en train de voir le jour pour déterminer comment, à l’avenir, les batteries des véhicules électriques pourront être réutilisées. Au lieu d’être jetées et de polluer.