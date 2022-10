C’est le plus gros sinistre qui a touché le département des Bouches-du-Rhône cet été, avec pas moins de 1.600 hectares partis en fumée. Quelques mois après l’incendie monstre qui a ravagé le massif de la Montagnette, le préfet du département ordonne l’interdiction pure et simple de la chasse dans ce secteur, et ce pour une durée de deux ans.









« Compte tenu de l’ampleur de l’incendie survenu le 14 juillet 2022 dans le massif de la Montagnette et son impact sur la faune sauvage, il est nécessaire de prendre des mesures d’urgence de protection de l’environnement des milieux incendiés pour favoriser le repeuplement des espèces sauvages. » L’arrêté pris le 3 octobre dernier n’exclut pas toutefois pas l’organisation de battues ponctuelles aux sangliers.