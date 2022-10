Il peut transporter 19 passagers ou bien du fret « avec un taux d’émission extrêmement faible », et un niveau sonore à faire rêver les riverains des aéroports. L’avion tout électrique ERA (pour electric regional aircraft) de la start-up toulousaine Aura Aéro doit effectuer son premier vol en 2024, pour une mise en service en 2027.

Mais il fait déjà du bruit et engrange les intentions d’achat. Ce mercredi, au détour de l’Airline Day, organisé à Paris par le prestigieux Aéroclub de France, neuf compagnies ont signé des « lettres d’intention » pour 130 ERA, dans ses trois versions, passagers, cargo ou Vip. Parmi ces futurs acheteurs, il y a les compagnies françaises Twinjet (25 appareils) ou FlyingGrenn (10), une compagnie brésilienne, une suisse ou encore une autre gabonaise.

« Modèle économique imbattable »

« Nous sommes heureux et fiers d’annoncer ces nouvelles commandes pour ERA », a réagi dans un communiqué Jérémy Caussade, cofondateur et président d’Aura Aéro. Cet ingénieur aéronautique évoque « un modèle économique imbattable ». « Nous sommes plus que jamais convaincus de la pertinence de cet avion dans la mise en place d’une aviation décarbonée », ajoute-t-il.

Cette journée faste, porte à 330 les intentions de commande du nouvel avion de transport régional.