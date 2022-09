Les incendies de l’été en Gironde ont été « exceptionnels » et marqueront « la mémoire collective de notre région » a indiqué ce jeudi la préfète Fabienne Buccio, lors de sa conférence de presse de rentrée. « Il y aura un avant et un après, et ils nous obligent à nous questionner sur l’aménagement de notre territoire, l’adaptation de notre massif. » Mercredi, la préfecture a annoncé que l’ensemble des incendies de l’été, qui ont détruit près de 30.000 hectares, était éteint.

A l’heure de dresser le bilan, et de s’interroger sur la gestion de ces incendies, la préfète et le directeur du Sdis de la Gironde, Marc Vermeulen, ont tenu à répondre aux critiques qui commencent à poindre, notamment de la part de certains sylviculteurs. Aurait-on pu éviter ces grands incendies ? Pourquoi cela a-t-il davantage brûlé en Gironde que dans les Landes ?

Plus de 48.000 personnes évacuées

« Il faut rappeler l’absence de victimes, insiste la préfète. C’est inespéré compte tenu de l’imbrication des maisons, et de la proximité urbaine à La Teste. Ce bilan est à mettre au crédit des sapeurs-pompiers, et aux nombreuses évacuations préventives : plus de 48.000 personnes ont été évacuées, c’est exceptionnel, inédit, même si ces évacuations ont été parfois difficiles, lorsque cela a concerné un Ehpad, ou des personnes fragiles, isolées. »

La réponse opérationnelle « a été à la hauteur de cette crise », soutient Fabienne Buccio. « Les sapeurs-pompiers de Gironde vont à l’attaque du feu, ils vont sur le front de l’incendie, comme les autres sapeurs-pompiers de France. Noter des différences entre eux relève de l’ineptie », tacle la préfète.

« Une saison hors norme »

« On a eu une saison hors norme, avec des températures parfois supérieures à 40 °C, une hygrométrie sous les 10 %, et trois grandes périodes de sécheresse, rappelle de son côté Marc Vermeulen. Il y a eu au total 596 départs de feux, certains ont pris de l’ampleur, mais 589 ont été coiffés. La stratégie de traiter les feux naissants a toujours été appliquée, et quotidiennement, les sapeurs-pompiers attaquaient ces feux naissants. Dès qu’on le pouvait on entrait dans le massif pour stopper le feu. Mais la priorité a toujours été de préserver la vie humaine, et les habitations. »

Au total, 4.402 bâtiments de plus de 40 m² se trouvaient dans le périmètre des incendies, « et nous avons eu 30 bâtiments abîmés ou détruits. » « Ce n’est pas le fruit du hasard, explique Marc Vermeulen. Nous avons innové, en construisant des pare-feu et des zones d’appui, ça n’avait jamais été fait avant, et cela nous a permis d’avoir une stratégie d’anticipation, face à des feux qui ont eu un comportement atypique. Sur Landiras 2, c’est une zone d’appui de Landiras 1 qui a permis de stopper le feu. » La construction de pare-feu, « réalisés sur plus de 200 km », a représenté « des travaux titanesques », assure de son côté Fabienne Buccio.









Sur les origines de ces feux, « les enquêtes continuent, elles sont longues. Deux personnes ont déjà été arrêtées, nous devrions avoir de nouvelles annonces dans les jours prochains. »

« La question du statut de la forêt de La Teste, unique en France, doit être posée »

Il reste aujourd’hui à se pencher sur l’après. La préfète de la Gironde a confirmé que des états généraux de la forêt des Landes auraient lieu. « Sur le reboisement le président de la République a annoncé qu’il y aurait un chantier national, il faut réfléchir à l’adaptation de notre massif en termes d’essences. Sur la forêt de La Teste, les choses ne pourront plus se faire comme avant. Il nous faut préserver le caractère unique de cette forêt, sa biodiversité, mais cela ne veut pas dire garder le même statut, qui est unique en France. La question du statut de cette forêt doit être posée : les gens ont-ils encore besoin de ramasser du bois dans cette forêt pour se chauffer, sachant que la sécurité ne fait pas l’objet de transactions ? »

Les campings impactés par les incendies, « pourront rouvrir la saison prochaine, au moins partiellement », a également annoncé Fabienne Buccio.