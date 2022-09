La Floride attendait mercredi avec anxiété l’arrivée dans la journée de l’ouragan Ian de catégorie 4, qui « s’intensifie rapidement » et pourrait entraîner des conséquences « catastrophiques » selon les services météos américains, après avoir dévasté l’ouest de Cuba.

Ian devrait causer « des submersions marines, des vents, et des inondations catastrophiques dans la péninsule de Floride », estime le Centre national des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin.

Des précipitations attendues

Charriant des vents soutenus allant jusqu’à 250 km/h et des rafales encore « plus élevées », Ian se dirige vers la côte ouest de la Floride où il est attendu en début d’après-midi heure locale. L’ouragan doit ensuite « se déplacer sur les terres » au cours de la journée, et « émerger au-dessus de l’Atlantique ouest d’ici à jeudi soir ».

Entre 30 et 45 cm de précipitations sont attendus dans le centre et le nord-est de la Floride, et jusqu’à 60 cm par certains endroits, selon le NHC.

« C’est une tempête majeure », a déclaré mercredi matin le gouverneur de Floride Ron DeSantis lors d’une conférence de presse, avertissant qu’Ian pourrait arriver sur les terres en tant qu’ouragan de catégorie 5, la catégorie la plus élevée sur l’échelle Saffir-Simpson.

Des évacuations dans la nuit

Des ordres d’évacuation ont été donnés dans la nuit pour une dizaine de comtés sur la côte, et selon Ron DeSantis ceux-ci ont été globalement suivis dans ces zones très sensibles, « mais peut-être pas par tout le monde ».

Prévenant que la journée allait être « très, très difficile », le gouverneur a demandé aux populations de ne pas sortir à l’extérieur lors du passage de l’œil de l’ouragan.

« Il y a en réalité un calme quand le centre de l’ouragan est au-dessus de vous. Vous pensez peut-être que la tempête est passée ? Ce n’est pas le cas. Elle est toujours très dangereuse. »