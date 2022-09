D’ordinaire, les glaciers suisses sont à l’image du cliché qui colle à la peau des Helvètes : ils prennent leur temps. Une fonte de 2 % du volume sur un an était jusque-là considérée comme une année « extrême », note la Commission d’experts réseau de mesures cryosphère de l’Académie suisse des sciences naturelles. Mais l’année 2022 est décidément dans tous les coups du changement climatique, qui a changé de braquet.

Ainsi, sous l’effet d’un hiver sec puis de l’abominable vague de chaleur estivale, ce sont trois kilomètres cubes de glaces qui ont fondu, soit 6 % du volume total. Trois fois plus que les pires années. Record « pulvérisé ». Et le pire reste à venir. « Il n’est pas possible de ralentir la fonte à court terme », alerte le docteur Matthias Huss, qui fait autorité sur le sujet et dirige le Réseau suisse de relevés glaciologiques (Glamos).

Funérailles de glacier

Si on réduit les émissions de CO2 et qu’on protège le climat, « cela pourrait sauver environ 1/3 des volumes totaux en Suisse dans le meilleur des cas ». Sans cela les glaciers auront quasiment disparu en Suisse « d’ici la fin du siècle », selon lui. « Les dégâts ont été catastrophiques pour les petits glaciers », soulignent les experts suisses. A 3.000 mètres d’altitude, dans la région de l’Engadine dans le sud-est de la Suisse et dans la partie sud du Valais « une couche de glace de 4 à 6 mètres d’épaisseur a disparu, c’est parfois deux fois plus que le maximum » enregistré jusqu’à présent. D’autres glaciers, comme le Pizol, pour lequel des funérailles avaient été célébrées en 2019, le Vadret dal Corvatsch ou le Schwarzbachfirn ont « pratiquement disparu », et les mesures ont été arrêtées.

Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) paru au printemps, la fonte des glaces et neiges est l’une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique. Début juillet, l’effondrement d’un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes, a fait onze morts et démontré la gravité de la situation.









Le phénomène va aller s’accélérant, note le rapport : « Les observations montrent, que de nombreuses langues de glace s’effritent et que des îlots de rochers apparaissent au milieu du glacier quand la glace n’est pas très épaisse. Autant de processus qui accélèrent encore la dégradation ». « Ces évolutions montrent aussi l’importance des glaciers pendants des années chaudes et sèches pour l’alimentation en eau et en énergie », expliquent les experts. Un point crucial pour un pays où l’hydroélectricité assure plus de 60 % de la production totale d’énergie du pays.