L’histoire de Kalon, ce jeune rorqual qui avait pu être sauvé après s’être échoué le 19 septembre sur une plage de la baie de Douarnenez, n’aura sans doute pas la fin heureuse escomptée. Le corps sans vie d’un rorqual commun d’une dizaine de mètres a en effet été retrouvé ce mardi en début d’après-midi sur l’île Tristan, près de Douarnenez, rapportent la préfecture du Finistère et le parc naturel marin d’Iroise.

« Des marques sur le corps laissent penser qu’il s’agit du même individu » que celui qui s’était échoué le 19 septembre, quelques kilomètres plus au pord, à Ploéven, avant d’être remis à la mer, ont-ils indiqué. « On suppose que c’est celui-là. Il y a des éléments concordants : la taille, l’espèce, le lieu », a précisé le parc, en ajoutant que le cétacé allait être déplacé en vue d’un examen pour s’assurer qu’il s’agissait bien du même animal.

Il n’était plus aperçu ces derniers jours

Les équipes du parc naturel marin d’Iroise procéderont sur place à l’ensemble des prélèvements scientifiques nécessaires, avant que le corps de l’animal ne soit évacué par voie terrestre. Les causes de la mort seront recherchées.

De nombreux bénévoles et militants de Sea Shepherd occupaient la zone depuis plusieurs jours afin de surveiller le comportement du baleineau et éviter un nouvel échouage. Mais depuis vendredi, le cétacé n’a plus été aperçu, que ce soit par les observateurs terriens ou ceux en mer.

Deux autres rorquals se sont échoués à quelques jours d’intervalle dans le Finistère, sur l’île de Sein, le 2 septembre et sur une plage de Tréguennec, le 10 septembre.