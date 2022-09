On savait déjà qu’il serait implanté au large du sud de la Bretagne, dans une zone située au sud de l’île de Groix et à l’ouest de Belle-Ile. Mais la localisation précise du premier parc éolien flottant n’était pour l’heure pas encore connue, faisant l’objet d’âpres discussions. Le Gouvernement vient de la dévoiler ce mardi. Le parc, qui devrait comporter une vingtaine d’éoliennes, sera ainsi situé dans la partie Est de la zone retenue, « à plus de 20 kilomètres de la Pointe des Poulains de Belle-Ile », indiquent dans un communiqué commun Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition Energétique, et Hervé Berville, secrétaire d’État chargé de la Mer.

« Ce choix a été réalisé en tenant compte des enseignements du débat public et des consultations complémentaires réalisées jusqu’à ces dernières semaines, en particulier avec les élus locaux, les ONG et le secteur de la pêche professionnelle », poursuit le communiqué.

Le nom de l’exploitant dévoilé au printemps

En mai 2021, un appel d’offres a été lancé pour trouver l’exploitant de ce futur parc de 250 Mégawatts, soit l’équivalent de la consommation électrique de 150.000 habitants, qui devrait être mis en service à l’horizon 2030. Dix candidats ont été présélectionnés pour un dialogue concurrentiel qui touche à sa fin, les offres devant être déposées début 2023. Le lauréat sera désigné par le Gouvernement au printemps.





Sur les deux îles bretonnes, le futur parc éolien flottant ne fait en tout cas pas que des heureux. Samedi, les associations Les gardiens du large et Horizon groisillon, toutes deux opposées au projet, tiendront d’ailleurs une réunion d’information sur le sujet à Groix.