Si l’été est derrière nous, le manque d’eau se fait toujours ressentir aux quatre coins de la France. D’ordinaire arrosée, la Bretagne n’est cette fois pas épargnée. Depuis début août, les quatre départements bretons sont ainsi placés en état de « crise sécheresse », le niveau de vigilance maximal.

Pour préserver la ressource en eau, des mesures de restriction, toujours en cours, ont été mises en place comme l’interdiction pour les particuliers de laver leur voiture dans une station de lavage ou de remplir ou vidanger leur piscine. Malgré les efforts déjà consentis, la situation ne s’améliore pas dans les Côtes-d’Armor. Elle s’est même « considérablement dégradée » ces derniers jours en raison de « l’absence de pluies significatives », indique la préfecture dans un communiqué.

« Un risque sérieux de rupture de l’alimentation »

« Les débits des cours d’eau et des nappes souterraines ont atteint les niveaux les plus bas jamais observés à cette saison et les ressources locales s’épuisent », poursuit-elle. Depuis ce week-end, la pluie a pourtant fait son retour dans le département et de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochains jours. Mais elles restent « trop éparses et irrégulières » et ne suffiront pas à inverser la tendance.

Conséquence, « les ressources seront inévitablement épuisées à moyen terme », alerte la préfecture, évoquant un délai de « 30 à 35 jours dans certains secteurs. » Face à cette crise qui perdure, les autorités évoquent ainsi « un risque sérieux de rupture de l’alimentation en eau potable » qui « se dessine pour les dernières semaines d’octobre ».