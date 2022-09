L’ouragan Fiona a touché terre dans l’Est du Canada tôt ce samedi, dans la province de Nouvelle-Ecosse, avec des vents supérieurs à 144 kilomètres/heure, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC). « Fiona devrait affecter des parties du Canada atlantique aujourd’hui en tant que puissant cyclone ayant la force d’un ouragan et des impacts significatifs sont attendus en raison des vents violents, de l’onde de tempête et des fortes pluies », selon le NHC.

« Où il se classera dans les livres d’histoire, nous devrons le déterminer après les faits, mais ce sera certainement un événement historique et extrême pour l’est du Canada », prévoyait vendredi lors d’une conférence de presse Bob Robichaud, météorologiste au sein du Centre canadien de prévision des ouragans (CCPO), qualifiant Fiona d’ouragan « majeur ».









Les autorités de la province de Nouvelle-Ecosse, à l’extrémité orientale du Canada, ont émis une alerte aux coupures de courant, demandant à tout le monde de rester à l’intérieur et d’avoir suffisamment de provisions pour au moins 72 heures. Dans la province voisine de l’Ile-du-Prince-Edouard, les habitants se préparaient également à l’arrivée de l’ouragan. « On mentirait si on disait qu’on n’est pas inquiets à propos de Fiona », a déclaré à la chaîne CTV Lisa Gale, propriétaire d’un restaurant au bord de l’eau à Charlottetown.