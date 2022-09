Ce jeudi matin, le rorqual de la baie de Douarnenez était introuvable. Échoué le lundi 19 septembre sur la plage Ty an Quer à Ploéven (Finistère), le mâle de 12 mètres de long avait pu regagner des eaux plus profondes grâce à la mobilisation de l’ONG Sea Shepherd. Qualifiée de « miracle », l’opération de sauvetage a été critiquée par certains observateurs qui ont dénoncé « l’acharnement » de Sea Shepherd pour remettre à l’eau la baleine. Car depuis son sauvetage lundi soir, l’animal est resté très près des côtes, manquant à nouveau de s’échouer sur le rivage du Finistère. Depuis la tombée de la nuit mercredi soir, le rorqual est introuvable.

« À ceux qui crient à l’acharnement, une baleine hors de l’eau s’écrase sous son propre poids, si on ne l’avait pas renflouée, elle serait morte après des heures/jours d’agonie », exprime Sea Shepherd sur son compte Twitter, avant d’ajouter : « C’est ce qui avait été décidé avant notre intervention. Inacceptable en France, en 2022 ». Depuis l’opération de sauvetage menée dans la nuit de lundi à mardi, l’animal semble errer dans la baie de Douarnenez. « On vient de passer très près d’un second échouage du rorqual. Il s’est approché du bord de la plage du Ris jusqu’à 1,20 m d’eau », racontait l’ONG mercredi soir.





Suivi par les militants de l’association mais aussi par les autorités maritimes, l’animal fait l’objet d’une surveillance constante. Mercredi soir, la Préfecture maritime expliquait que « l’opération du cétacé vers la sortie de la baie n’avait pas fonctionné ». Une interdiction de naviguer a été prononcée par les autorités. « Il est interdit de s’approcher à moins de 100 m de l’animal », rappelle la Premar.

Il s’agit du troisième échouage de rorqual commun depuis le début du mois de septembre en Bretagne. Les deux premiers individus sont morts.