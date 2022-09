Ils ont œuvré toute la nuit pour tenter de sauver l’animal. Et la combativité des militants de Sea Sheperd France et des pompiers a fini par payer puisque le rorqual de 12 mètres qui s’était échoué lundi sur la plage de Ty an Quer à Ploéven (Finistère) a réussi à regagner la mer dans la nuit de lundi à mardi. « Miraculeux ! Le rorqual est reparti ! Certaines le disaient mourant, peine perdue, marée trop basse, nous l’avons aidé et il l’a compris ! Il a mis toute son énergie pour repartir et avec notre aide, il y est arrivé, c’était magnifique ! », s’est félicitée l’ONG de défense des océans sur son compte Twitter.





Les bénévoles de Sea Sheperd France se sont relayés toute la journée au chevet du cétacé. - Fred Tanneau / AFP

La partie était pourtant loin d’être gagnée pour sauver le cétacé qui se trouvait « dans un état d’amaigrissement et d’affaiblissement très prononcé », selon la préfecture du Finistère. La haute marée n’ayant pas rendu possible son retour à la mer, les autorités ont tenté lundi de le remorquer en marée descendante. Une opération qui s’est soldée par un échec. « Les conditions d’ensablement du corps en zone plane n’ont cependant pas permis la tractation de l’animal sans le mettre en péril immédiat », indiquait dans la soirée la préfecture du Finistère dans un communiqué.

Un sillon creusé dans le sable pour aider l’animal

Les bénévoles de Sea Sheperd France se sont alors relayés sur le site pour hydrater le rorqual avec des draps mouillés afin de le protéger du soleil. Munis de pelle, avant que deux tractopelles n’interviennent, ils ont ensuite tenté l’opération de la dernière chance en creusant un sillon dans le sable afin d’aider le cétacé à repartir en mer à la marée montante.





L'opération de la dernière chance pour aider le rorqual à repartir vers la mer. Encore 4 heures avant le pic de marée où on va tout tenter avec l'aide des pompiers pic.twitter.com/2SixZ2rJvU — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) September 19, 2022



Et le miracle s’est produit vers 0h30. « Sous la surveillance des pompiers sur place et des bénévoles de l’association Sea Sheperd, l’animal a pu profiter du bassin et du chenal creusés par les moyens apportés sur place lundi après-midi pour regagner la mer », indique ce mardi matin la préfecture.

L’issue est donc heureuse pour ce cétacé, le troisième à s’être échoué en quelques jours sur les côtes finistériennes. Le 2 septembre, la carcasse d’un rorqual commun long de 15 à 20 mètres avait été découverte au sud de l’île de Sein. Huit jours plus tard, un autre rorqual de plus de 17 mètres s’était échoué à Tréguennec.