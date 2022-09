Avec une pluviométrie « encore largement déficitaire » ce mois-ci, -35 % par rapport à la moyenne constatée en septembre, la préfecture des Alpes-Maritimes a décidé de prolonger ses mesures pour faire face à la sécheresse, au moins jusqu’au 15 octobre. « Les précipitations localisées du mois d’août ont permis de soulager temporairement les niveaux de certains cours d’eau superficiels, mais ne permettent pas d’inverser durablement la tendance de fond », notent les services de l’Etat.

Les bassins-versants de l’Estéron, de l’Artuby, de la Brague, des Paillons, de la Roya/Bévéra, de la Siagne amont, du Loup et de la Cagne restent au stade de « crise », avec les restrictions les plus dures (interdiction d’arrosage, jeux d’eau interdits…). Seuls les bassins-versants du Var aval et amont affichent une amélioration, passant de l’alerte renforcée à l’alerte simple, qui concerne aussi la Siagne aval, à l’ouest du département.

Un « scénario plus chaud » jusqu’en octobre

« Les précipitations localisées du mois d’août ont permis de soulager temporairement les niveaux de certains cours d’eau superficiels, mais ne permettent pas d’inverser durablement la tendance de fond, notent les services de l’Etat. Jusqu’en octobre 2022, Météo-France prévoit un scénario plus chaud que la normale saisonnière. »

En conséquence, les risques d’incendie sont également très élevés. Vendredi, la préfecture avait encore interdit l’accès à deux massifs forestiers à l’ouest des Alpes-Maritimes. Depuis ce lundi midi, un important dispositif de pompiers est déployé au niveau du col de Tende, à l’est, où un feu de broussailles menace de ravager plusieurs hectares.