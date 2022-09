Dans le quartier Tournezy, à Montpellier (Hérault), un logement se distingue par son étonnante sobriété énergétique. Ce joli T3, en rez-de-chaussée, personne ne l’habite : il s’agit d’un appartement « témoin », ouvert par le bailleur social ACM-Habitat pour sensibiliser les habitants aux écogestes les plus simples pour faire baisser ses factures.

Jusqu’à la fin de l’hiver, ceux qui le souhaitent pourront se balader dans la cuisine, le salon, les chambres ou la salle de bains, aménagés grâce à une ressourcerie locale, pour y glaner de précieux conseils pour économiser l’énergie, à l’heure où les tarifs grimpent en flèche. « Ce n’est pas réservé seulement aux locataires d’ACM-Habitat, c’est ouvert à tous, confie Eric Silvan, le responsable de la transition écologique au sein du bailleur. Des enfants des centres de loisirs sont également attendus. On trouve dans cet appartement des tas d’écogestes, et une personne sera là pour accueillir et conseiller les visiteurs. »

Une bouteille d’eau… dans le réservoir de sa chasse d’eau

On y apprend, par exemple, qu’il faut éviter à tout prix de réchauffer du café dans des cafetières électriques, qui sont ultra-gourmandes. Qu’en mettant une bouteille d’eau pleine dans le réservoir de sa chasse d’eau, on peut économiser jusqu’à 50 euros par an. Ou qu’il faut éviter d’installer des canapés ou des lits contre des surfaces froides.

Hormis l’ouverture de cet appartement, baptisé Mon appart éco, ACM-Habitat et la métropole se sont notamment engagés à remplacer, dans leur parc social, l’ensemble des convecteurs de plus de 20 ans avant l’hiver prochain par des radiateurs moins voraces, changer les ampoules des parties communes par des LED à basse consommation, ou les coupler à des détecteurs automatiques de mouvement. Parce que c’est pas Versailles, ici.