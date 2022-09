Le Japon attend fébrilement le « très dangereux » Nanmadol. Des milliers de personnes se sont réfugiées dans des abris ce dimanche dans le sud-ouest du pays, alors que ce puissant typhon se dirigeait vers la région, incitant les autorités à recommander à près de trois millions de résidents d’évacuer les lieux.

L’agence météorologique japonaise (JMA) a émis un « avertissement spécial » pour le département de Kagoshima, dans le sud de la grande île de Kyushu, pour mettre en garde les habitants contre les risques élevés de fortes intempéries. Dimanche matin, 25.680 foyers de Kagoshima et du département voisin de Miyazaki étaient déjà privés d’électricité, tandis que les services ferroviaires régionaux, les vols et les traversées en ferry ont été annulés, selon les services publics et les services de transport locaux.

« Certaines maisons pourraient s’effondrer »

Surtout, la JMA a averti que la région pourrait être confrontée à un danger « sans précédent » dû à des vents violents, des vagues déchaînées et des pluies torrentielles. « La plus grande prudence est requise », a déclaré samedi Ryuta Kurora, chef de l’unité de prévision de la JMA. « Le vent sera si violent que certaines maisons pourraient s’effondrer », a-t-il indiqué, mettant également en garde contre des inondations et des glissements de terrain.

Jusqu’ici, 2,9 millions d’habitants de Kyushu ont reçu des recommandations pressantes d’évacuation, selon l’Agence gouvernementale de gestion des incendies et des catastrophes, et les responsables du département de Kagoshima ont indiqué que plus de 8.500 personnes s’étaient déjà réfugiées dans des abris ce dimanche matin. Ryuta Kurora a lui aussi exhorté les résidents à évacuer les lieux avant que le pire n’arrive et a prévenu que même dans les bâtiments solides, ils devaient prendre des précautions.

Impossible de voir dehors avec une pluie aussi forte

Dimanche matin, la circulation des trains à grande vitesse dans la région a été suspendue, ainsi que les lignes de trains régionaux, et la chaîne de télévision publique NHK a indiqué qu’au moins 510 vols avaient été annulés. Sur le terrain, un responsable du département de Kagoshima a fait savoir qu’aucun blessé ni dégât majeur n’avait été signalé pour l’instant, mais que les conditions se détérioraient. « La pluie et le vent sont de plus en plus forts. La pluie est si forte qu’on ne peut pas vraiment voir ce qu’il y a dehors. Tout semble blanc ».

A 09 heures (01h à Paris), le typhon se trouvait à 80 km au sud-est de la petite île japonaise de Yakushima et le vent soufflait à 252 km/h. Il devrait toucher terre à Kyushu, plus au nord, dimanche soir avant de tourner vers le nord-est et de balayer l’île principale du Japon, Honshu, jusqu’à mercredi matin. La saison des typhons culmine d’août à septembre au Japon où elle est marquée par de fortes pluies susceptibles de provoquer de brusques inondations et des glissements de terrain meurtriers.