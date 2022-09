La météo se dirige vers un mieux en Guadeloupe. La vigilance en vigueur dans la région est ainsi repassée en orange pour « fortes pluies et orages », après 24 heures de vigilance rouge à la suite du passage de la tempête Fiona, selon un bulletin publié samedi par Météo-France à 17h16 (23h16 heure de Paris).

Toutefois, les « précipitations fortes voire orageuses se poursuivent en soirée », soulignent les prévisionnistes, notamment pour la Basse-Terre, déjà très touchée par les pluies diluviennes de la tempête depuis vendredi. La côte ouest de la Basse-Terre et l’archipel des Saintes restent par ailleurs placés en vigilance orange « vagues-submersion », selon Météo-France.

Des cumuls de pluies de plus de 500 mm

Le passage de la tempête a entraîné la mort d’un homme. Il a été « emporté avec sa maison » par les flots d’une rivière en crue, entre vendredi et samedi, a indiqué samedi la préfecture.

Sur toute la durée de l’épisode, les cumuls de pluie ont atteint par endroits plus de 500 mm et pourraient « atteindre 600 mm voire plus localement », explique encore Météo-France dans son bulletin. L’amélioration doit survenir ce dimanche pour l’archipel, alors qu’en s’éloignant de ses côtes Fiona devrait se renforcer et passer de tempête à ouragan dans la nuit. Sixième système tropical de la saison sur le bassin atlantique, la tempête Fiona, qui s’est formée jeudi au centre de l’océan, se dirige désormais vers le sud de Porto Rico.