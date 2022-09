Le ciel va enfin un peu moins s’acharner sur le Sud-Est. Météo-France a levé dans la nuit de mercredi à jeudi la vigilance orange orages dans les derniers départements encore concernés, selon son dernier bulletin de 04 heures.

L’institut de prévision avait déjà rétrogradé dix départements en cours de nuit, ne maintenant jusqu’à 04 heures que les Bouches-du-Rhône, les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Quelques orages sont encore possibles mais cela ne nécessite plus le suivi en vigilance orange. Désormais, la ligne orageuse ne concerne plus que le littoral du Var. Et après le passage de cette ligne en cette fin de nuit, le temps redevient calme et sec.

Montpellier sous la foudre

Sur cet épisode, Météo-France aura relevé de forts cumuls en peu de temps : 106 mm à Montségur-sur-Lauzon (26) dont 75 mm en 1 heure, 91 mm à Visan (84), 62 mm à Pont Saint-Esprit (30), 58 mm sur la sainte Baume (83). De fortes rafales ont également été observées : 99 km/h à Montélimar (26), 105 km/h à Rosans (05 en limite du 26), 80 km/h à Aigues-Mortes (30) et à Trets (13). De la grêle a également été observée au passage des cellules orageuses les plus virulentes

Mercredi soir, les orages ont fortement touché Montpellier, avec deux habitations frappées par la foudre. Ailleurs dans l’Hérault, la foudre a également fait des dégâts, provoquant un début d’incendie dans une maison à Montaud et endommageant sévèrement une toiture à Saint Drezery.