La situation météorologique n’est plus inquiétante dans le Sud-Est. Face à la dissipation totale du risque orageux, Météo-France a donc levé sa vigilance orange mercredi soir sur la Drôme et le Vaucluse, les deux derniers départements qui restaient encore sous surveillance.

« Les orages ont perdu de l’activité, les plus forts s’étant décalés vers les Alpes », explique l’institut dans son bulletin de minuit. Jusqu’à sept départements avaient été placés sous vigilance orange lors de cet épisode orageux sur le sud-est. Après la levée de l’alerte pour le Var mercredi matin puis pour l'Hérault à 20 heures, c’est ensuite l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône et le Gard qui étaient repassés en jaune à 22 heures.

Des événements pluvieux intenses récurrents

Sur cet épisode, on a relevé en quelques heures 60 à 100 mm sur un large secteur du sud de la Drôme et de l’Ardèche et du nord du Gard, plus ponctuellement entre 100 et 130 mm en très peu de temps. Météo-France a notamment enregistré 93 mm de précipitations à Alès (Gard), 95 mm à Sauze (Ardèche) ou encore 76 mm à Donzère (Drôme).

Cet épisode orageux est intervenu une semaine après une précédente vigilance orange aux orages dans le Sud-Est, qui s’était même transformée brièvement en vigilance rouge pour le Gard et l’Hérault. La récurrence d’événements pluvieux intenses sur le pourtour méditerranéen français est aggravée par le changement climatique et les autorités redoutent des épisodes violents après un été marqué par une sécheresse historique et une canicule marine.