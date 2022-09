Le patron de Patagonia lègue son entreprise pour le climat

« La Terre est désormais notre seul actionnaire. » Yvon Chouinard, l’excentrique fondateur de la marque de vêtements de sport Patagonia, a légué son empire, valorisé à 3 milliards de dollars, à la lutte contre le changement climatique, a-t-il annoncé au New York Times et dans une lettre ouverte. Il a transféré toutes les actions de l’entreprise à un trust et une ONG chargés de consacrer l’intégralité des bénéfices annuels (environ 100 millions de dollars) à la planète, notamment à la préservation des habitats menacés.

A 83 ans, Yvon Chouinard, un Américain aux origines québecoises, explique qu’il n’a « jamais voulu devenir un business man ». Et encore moins milliardaire. « Une option était de vendre Patagonia et de donner tout l’argent. Mais on ne pouvait pas être sûr qu’un nouveau propriétaire maintienne l’emploi et nos valeurs », écrit-il. L’autre était une entrée en Bourse, « ce qui aurait été un désastre ». « Même avec les meilleures intentions, les entreprises cotées sont sous pression pour réaliser des profits de court terme au détriment de la vitalité à long terme et de la responsabilité », détaille celui qui aspire à « réinventer le capitalisme ».

Soutenu par ses enfants

Chouinard a donc demandé à ses avocats d’être créatifs. Au final, il a transféré les actions avec droit de vote à un trust supervisé par des membres de sa famille et des conseillers. L’entité sera chargée de s’assurer que Patagonia respecte ses engagements. Tout le reste des actions (98 %) a été légué à une ONG nouvellement créée, qui recevra les bénéfices annuels de l’entreprise. Patagonia reste donc une société à but lucratif, mais « chaque année, l’argent que l’on gagne après avoir réinvesti dans l’entreprise sera distribué comme un dividende pour combattre la crise (du climat) », précise le dirigeant.

Contrairement à des donations caritatives de nombreux milliardaires, il ne s’agit pas ici d’optimisation fiscale : la famille Chouinard va même payer 17,5 millions de dollars d’impôts sur les actions transférées au trust. Le patriarche précise que ses deux enfants quadragénaires, qui n’hériteront pas de l’entreprise familiale, le soutiennent à 100 %.

Un patron atypique

Alpiniste chevronné, Yvon Chouinard commence dans les années 1960 en fabriquant ses propres pitons pour l’escalade puis en les vendant, lui qui passe son temps à gravir les façades vertigineuses du Yosemite, en Californie. A l’époque, il dort dans sa voiture et mange des conserves cabossées pour chat, raconte-t-il dans sa biographie.

Il se lance dans l’importation de polos de rugby puis la fabrication de vêtement pour le sport et la montagne avec Patagonia, en 1973. Mais la laine a un problème majeur : elle devient lourde et froide avec l’humidité. C’est alors qu’il tombe sur de la moquette acrylique pour sièges de WC. Il la transforme quelques années plus tard. La veste en laine polaire est née.

Alors que Patagonia triple son chiffre d’affaires en quelques années, Yvon Chouinard fait face à un dilemme : il est devenu un acteur de ce consumérisme galopant qui épuise la planète. En 1985, il s’engage à consacrer 1 % du chiffre d’affaires à l’environnement. Puis passe au au coton biologique, cultivé sans pesticides, et au polyester recyclé au début des années 1990. Plus récemment, Patagonia s’est offert une page de pub « N’achetez pas cette veste » dans le New York Times, lors de Black Friday, en 2011, et l’entreprise boycotte le programme publicitaire de Facebook depuis juin 2020. Des choix militants loués par les clients et cités en exemple dans de nombreuses business schools.

Aujourd’hui, Yvon Chouinard n’est donc plus milliardaire. Presque un soulagement pour celui qui conduit une vieille Subaru et ne possède ni PC ni smartphone.