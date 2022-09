Dans l’Hexagone, on fait le grand écart côté températures. Le thermomètre est resté coincé sur des valeurs estivales en début de semaine. Il a fait particulièrement chaud avec 26 degrés à Paris mercredi après-midi ou encore 32 degrés à Lyon lundi. De quoi continuer à revêtir sandales et shorts.

#Température ressentie : le grand écart 🌡️ entre cet après-midi, où il fera lourd 🥵et samedi après-midi, où il fera bien frais 🥶C'est typique des intersaisons, mais particulièrement marqué cette fois-ci, car nous partons de très haut ! pic.twitter.com/l7Gu74oWMg — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 14, 2022



Toutefois, la situation est amenée à se gâter. Et rapidement. « En une semaine, les températures perdront 10° à 15 °C sur la France, passant à environ 3 °C sous les moyennes, ce qui n’était pas arrivé depuis le 3 avril dernier », explique La chaîne météo. Dès vendredi, les températures maximales chuteront d’une bonne dizaine de degrés. Météo-France prévoit ainsi dans l’après-midi 16 degrés à Paris et Amiens et même 15 degrés à Lyon et à Strasbourg.

Un anticyclone et une dépression

« À partir de jeudi, un anticyclone va regonfler sur les Iles Britanniques tandis qu’une dépression va se former entre la Scandinavie et l’Europe Centrale. Entre ces deux systèmes, un flux de nord va se mettre en place sur la France et faire nettement baisser les températures. La baisse s’amorcera dès jeudi sur la moitié nord avant de se généraliser vendredi à l’ensemble du pays », explique La chaîne météo.

Dans la matinée du dimanche, si vous aviez prévu de déguster des viennoiseries dehors sur votre terrasse, prévoyez le manteau. Il fera 9 degrés à la Rochelle et Paris et même 6 degrés à Rennes. L’après-midi, les maximales seront pour Nice et Perpignan qui afficheront 24 degrés, ainsi que pour l’île de Beauté puisque 25 degrés sont annoncés à Ajaccio. Mais pour la plupart des Français, l’heure semble être venue de ranger les lunettes de soleil et de sortir les pulls.