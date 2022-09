Malgré les pluies intermittentes, les températures dépassent légèrement la normale sur l’Hexagone en raison de courants d’ouest perturbés, selon Météo-France. Et en raison du cyclone devenu système dépressionnaire au large du Portugal, une vague de chaleur va remonter sur le sud-ouest du pays. Dans le même temps, les averses vont s’éloigner vers l’Allemagne.

🌡️📈 Conséquences : pic de fortes #chaleurs #lundi sur le pays, en particulier sur le quart sud-ouest avec des #températures pouvant parfois dépasser les 35°C et très probablement des records mensuels à la clé. pic.twitter.com/xcDKYr0oaj — Météo-France (@meteofrance) September 9, 2022



Conséquence, des températures de 33 à 35 degrés, voire plus localement, sont attendues dimanche en Nouvelle-Aquitaine. Et la barre des 35 degrés devrait être aisément dépassée lundi. Une chaleur plus tempérée s’étalera sur les Midi-Pyrénées et le long de la Méditerrannée en raison d’un courant d’air marin porteur de nuages. Au total, les deux-tiers sud du pays vont connaître des températures supérieures à 30 degrés.

Selon Météo-France​, cette vague de chaleur ne devrait toutefois pas durer longtemps. Le temps pourrait évoluer à l’orage dès mardi, avec de fortes précipitations en milieu de semaine entre le golfe du Lion et la côte Atlantique.