Bientôt un « pôle d’excellence de recherche sur les risques littoraux » en Nouvelle-Aquitaine ? C’est l’ambition en tout cas de la région et du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) qui ont signé ce lundi un accord pour une durée de trois ans, qui se traduit dans un premier temps par le déménagement d’Orléans à Pessac de l’unité Risques côtiers et changement climatique du BRGM. Une vingtaine de chercheurs et d’ingénieurs s’installeront donc dans la banlieue bordelaise.

L’objectif est de créer davantage de synergies avec les laboratoires des universités de Bordeaux, de La Rochelle, de Pau, mais aussi avec des organismes de la région comme l’Observatoire de la côte Aquitaine, et le GIP Littoral.

Développer des modèles prédictifs, même s’il « ne s’agit pas d’être Madame Soleil »

Avec une façade océane de plus de 790 km, le littoral représente un enjeu majeur de l’activité de la région. Un million d’habitants résident déjà le long de ce littoral, et 300.000 habitants supplémentaires sont attendus d’ici à 2040. « Il m’a paru plus logique de continuer à développer notre activité sur l’érosion côtière en étant sur le littoral, et particulièrement en Nouvelle-Aquitaine où les conséquences du réchauffement climatique se voient, au travers des récentes tempêtes ou de l’affaire de l'immeuble du Signal » explique Michèle Rousseau, présidente du BRGM. « Il y a également ici un solide tissu de recherches, avec lequel nous entretenons des relations depuis longtemps. »

« Le rôle de l’écosystème de la recherche par rapport à ces enjeux littoraux est d’éclairer les trajectoires d’évolution de l’environnement du littoral, et le champ des possibles en termes d’évolution et d’adaptation, explique Christophe Poinssot, directeur général délégué du BRGM. Toute cette connaissance a pour vocation à développer des modèles pour se projeter vers l’avenir. Il ne s’agit pas d’être "Madame Soleil", il y a toujours une part d’incertitude qui subsiste, mais de pouvoir réfléchir à comment on peut préparer ces évolutions et s’y adapter. »

« Apporter des éléments d’aide à la décision »

« On commence à avoir beaucoup de données sur le littoral, ajoute Michèle Rousseau, mais là où nous sommes peut-être un peu plus faibles c’est sur la partie prédictive. Or, il faut donner des indications fiables sur 10, 20 ou 30 ans. » L’objectif final pour les chercheurs du BRGM étant « d’apporter des éléments d’aide à la décision pour les politiques d’adaptation, et les stratégies de gestion », rappelle Eric David, le chef de l’unité Risques côtiers.

La recherche que mènera le BRGM en Nouvelle-Aquitaine sur le littoral, « concerne tous les littoraux français, insiste Michèle Rousseau, y compris ceux qui se trouvent dans les DOM et à l’international, où les problématiques peuvent être très différentes. »