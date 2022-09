C’est un cétacé est énorme, « d’une longueur de 15/20 mètres ». Cette baleine a été retrouvée échouée vendredi après-midi sur l’île de Sein, au large du Finistère, d’après la préfecture maritime de l’Atlantique.

Vers 14h30, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Corsen « était informé par un particulier de la présence d’un cétacé de 15/20 mètres échoué » dans le sud de l’île de Sein, a indiqué la préfecture maritime. Les pompiers se sont rendus sur place et l’observatoire Pelagis spécialiste des mammifères marins ainsi que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ont été informées.

Un rorqual commun

«Les raisons de cet échouage sont à ce stade inconnues», a indiqué la préfecture sur Twitter, avec une photo du cétacé échoué, qui pourrait être un rorqual commun selon un spécialiste contacté par l’AFP. Les échouages de cétacés de cette taille sont relativement rares sur les côtes françaises.

A 14h30 le #CROSSCorsen a été informé par un particulier qu'un cétacé d'une quinzaine de mètres était échoué dans le Sud de l'île de Sein. Les pompiers de l'île sont sur place. Les raisons de cet échouage sont à ce stade inconnues. pic.twitter.com/rQ0EjJf3WY — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) September 2, 2022



En novembre 2021 un rorqual commun de 19 mètres et d’une quinzaine de tonnes s’était échoué dans le port de Calais après s’être blessé.