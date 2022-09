« Eteins la lumière, montre-moi ton côté sombre. » Dès lundi, les bâtiments publics de Lille, dans le Nord, ne seront plus éclairés dans le cadre du plan de sobriété énergétique mis en place par la municipalité. Une décision écologiquement logique, au vu de l’urgence climatique, qui s’avère par ailleurs économiquement intéressante.

Alors pour parer tout de suite aux remarques des esprits taquins qui s’érigeraient contre le scandale sécuritaire de plonger une ville dans le noir : ce ne sera pas le cas. Non, que tout le monde se rassure, l’éclairage public des rues lilloises continuera de fonctionner. Seuls les bâtiments publics, comme le beffroi de l’hôtel de Ville ou le musée des Beaux-arts, se verront engloutis par les ténèbres. Pour le plaisir des yeux, c’est un peu dommage, d’autant que les mises en lumière de ces édifices étaient particulièrement réussies. En revanche, écologiquement et économiquement parlant, ça se tient.

Il n’y a pas de petites économies

Selon la ville, cette démarche va lui permettre d’économiser pas moins de 170.000 kWh chaque année. Cela correspond plus ou moins à la consommation annuelle électrique pour l’eau chaude de 212 personnes (800 kWh/personne/an), soit environ 30.000 euros. Pour ce qui va rester allumé la nuit, la municipalité a entrepris une démarche d’optimisation depuis de nombreuses années. Selon la ville, « les consommations électriques liées à l’éclairage ont été réduites de 54 % depuis 2004 », nous assure-t-on. Un chiffre qui devrait même atteindre 72 % d’ici à 2028.

Toujours pour des questions de sobriété énergétique, les fontaines de la Grand-place et de la place de la République cesseront de couler jusqu’à nouvel ordre sans qu’aucune date de remise en eau n’ait été avancée. Que les adeptes de balades nocturnes se rassurent, il sera toujours possible de profiter des mises en lumière de la Grand-place et de la place de l’Opéra, les deux seuls endroits où le jus ne sera pas coupé.