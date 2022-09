Chaleur, sécheresse, nuits tropicales, etc. Ce fut l’été de tous les records dans le Languedoc. Un de plus : selon Météo France, la ville de Montpellier (Hérault) a battu son record d’ensoleillement, cet été. Le soleil a brillé 1.070 heures et seize minutes.

C’est un record depuis 1991, l’année de la mise en service des capteurs, indique Météo France, sur Twitter. Le dernier record d’ensoleillement datait de l’été 2015 : Météo France avait enregistré cette année-là 1.059 heures et vingt-quatre minutes de soleil.

Dans l’ex-Languedoc-Roussillon, une autre ville a battu son record d’ensoleillement : Carcassonne (Aude). La capitale de l’Aude a connu cet été 930 heures et cinquante minutes de soleil. Le dernier record datait de 2018 : 919 heures et cinquante-sept minutes.