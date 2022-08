Ils ont le don de hérisser le poil des défenseurs de l’environnement mais réjouissent les bergers du Couserans. Deux arrêtés signés lundi par Sylvie Feucher, la préfète de l’Ariège, autorise à nouveau les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) à procéder à des tirs non létaux pour effaroucher les ours dans deux estives, celles d’Ustou-col d’Escots et d’Arreau. Ces décisions sont prises alors que le tribunal administratif de Toulouse vient d'annuler les arrêtés précédents il y a moins d’une semaine.

Le procédé choque l’association One Voice. « L’existence même de ces arrêtés est autant de crachats jetés au visage de la Justice », s’indigne-t-elle dans un communiqué, qui demande tout bonnement la démission de la représentante de l’Etat. One Voice annonce aussi son intention d’attaquer les arrêtés en référé. Mais ces derniers autorisent l’effarouchement durant les deux prochaines nuits, ce qui laisse peu de temps pour les contester.

​

Cette nouvelle polémique arrive alors qu’un « dérochement », la chute massive d’un troupeau du haut d’un piton rocheux, a tué une cinquantaine de brebis dans le Couserans ariégeois il y a une dizaine de jours. De source pastorale, les agents de l’OFB auraient retrouvé des crottes d’ours sur place.