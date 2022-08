Des dizaines de millions de Pakistanais continuent ce mardi de lutter contre les pires pluies de mousson en trois décennies, qui ont fait au moins 1.136 morts, emporté d’innombrables maisons et détruit des terres agricoles vitales. 20 Minutes fait le point sur cet épisode climatique extrême, une « crise aux proportions inimaginables » sans précédent depuis trente ans.

Que se passe-t-il au Pakistan ?

Un tiers du Pakistan est actuellement « sous les eaux », a déclaré ce lundi dans un entretien avec l’AFP la ministre du Changement climatique Sherry Rehman. Les pluies de mousson, qui ont débuté en juin, sont « sans précédent depuis trente ans », a souligné le Premier ministre Shehbaz Sharif, en parcourant les régions touchées du Nord. Dans le Sud, le principal fleuve du pays, l’Indus, menace de sortir de son lit.

Les responsables pakistanais attribuent ces intempéries dévastatrices au changement climatique, affirmant que leur pays subit les conséquences de pratiques environnementales irresponsables ailleurs dans le monde. Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU, a lui aussi placé la catastrophe naturelle dans le contexte plus large du changement climatique : « L’Asie du Sud est l’un des points chauds de la crise climatique mondiale. Les personnes vivant dans ces points chauds sont 15 fois plus susceptibles de mourir des impacts climatiques. »

« Tout n’est qu’un grand océan, il n’y a pas d’endroit sec d’où pomper l’eau », a relevé ce mardi Sherry Rehman. Selon elle, ces intempéries sont pires encore que celles de 2010, année au cours de laquelle 2.000 personnes ont été tuées et près d’un cinquième du Pakistan submergé par les pluies de mousson. Le Pakistan a en effet reçu deux fois plus de précipitations qu’habituellement, selon le service météorologique. Dans les provinces du sud (Baloutchistan et Sind), les plus touchées, les pluies ont été plus de quatre fois supérieures à la moyenne des trente dernières années.

Quel est le bilan humain de ces inondations ?

Plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, sont d’ores et déjà affectées par les inondations. Selon le dernier bilan lundi de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), la mousson a fait au moins 1.136 morts depuis qu’elle a débuté en juin, dont 75 ces dernières vingt-quatre heures. Mais les autorités tentent toujours d’atteindre des villages isolés situés dans des zones montagneuses septentrionales, ce qui pourrait encore alourdir le bilan.

L’aide internationale commence à lentement arriver. L’eau entrave les opérations de secours placées sous la supervision de l’armée pakistanaise. Les autorités et les organisations humanitaires éprouvent des difficultés à en accélérer l’acheminement. Quant aux personnes déplacées par les inondations, elles ont trouvé refuge dans des camps de fortune établis à la va-vite partout sur le territoire pakistanais.

[🧵] Les efforts s'accentuent pour venir en aide aux dizaines de millions de Pakistanais affectés par les pluies de mousson tombées sans répit depuis juin, qui ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1.100 personnes #AFP 1/6 pic.twitter.com/Zyn15d04G0 — Agence France-Presse (@afpfr) August 30, 2022



Quel est le bilan matériel de ces inondations ?

Près d’un million de maisons ont déjà été détruites ou gravement endommagées, a annoncé le gouvernement. La NDMA a affirmé que plus de 80.000 hectares de terres cultivables avaient été ravagés et plus de 3.400 kilomètres de routes et 157 ponts emportés par les eaux. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 180 installations de santé « ont été totalement endommagées » et l’organisation met en garde contre les dangers sanitaires inhérents aux inondations, qui vont bien au-delà du risque de noyade, en particulier l’eau impropre à la consommation, mais aussi le danger d’électrocution.

Quel sera le coût économique de ces inondations dévastatrices ?

Ces inondations surviennent au pire moment pour le Pakistan, dont l’économie était déjà en crise. Les Nations unies et le gouvernement pakistanais, qui a décrété l’état d’urgence, ont officiellement lancé ce mardi un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer l’aide d’urgence. Le Fonds monétaire international a donné lundi son accord à la reprise d’un programme de soutien financier, essentiel pour le pays, et annoncé le déblocage d’une enveloppe d’1,1 milliard de dollars.

Mais il est déjà clair que le Pakistan aura besoin de bien plus pour se reconstruire, soit plus de 10 milliards de dollars. Tel est le chiffre avancé ce mardi par le ministre de la Planification et du Développement. L’aide des Nations unies permettra, quant à elle, de financer un plan d’urgence pour les six prochains mois, afin de fournir en premier lieu des services de base (santé, nourriture, eau potable et abris), a expliqué Jens Laerke le porte-parole du bureau des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha). L’aide doit également permettre d’éviter des épidémies de choléra par exemple et apporter une aide alimentaire à des mères et leurs enfants en bas âge.

Le HCR, l’agence de l’ONU pour les réfugiés - qui se comptent en millions au Pakistan- a indiqué avoir déjà distribué de l’aide dans les camps de réfugiés et les communautés d’accueil à hauteur de 1,5 million de dollars dont des abris, de la nourriture, ustensiles de cuisine mais aussi des sacs de sable pour protéger les habitations.