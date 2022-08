Dans la nuit du 16 au 17 juillet dernier, il y a eu un petit miracle, sur la plage de Valras (Hérault) : une tortue caouanne a brièvement quitté les eaux de la Méditerranée, pour pondre sur le sable languedocien. Un fait rare, qui était pourtant, autrefois, la norme, dans le coin. « Entre les pollutions, les captures dans les engins de pêche, les plages bondées, et bitumées, [les tortues] ont perdu énormément d’espace », confie à 20 Minutes Lamya Essemlali, la présidente de l’ONG (organisation non gouvernementale) Sea Shepherd France, qui lutte pour la défense des océans.

Qu’une tortue vienne pondre sur les plages de Méditerranée, c’est devenu totalement « totalement insolite, alors que c’était, jadis, un phénomène tout à fait normal », déplore-t-elle. Cet événement est d’autant plus rare que cette maman tortue est venue pondre, la nuit, sur une plage « assez hostile », ultra-fréquentée la journée, cernée par les réverbères et les enseignes lumineuses. « Je n’en revenais pas, on cherche une place pour y étaler sa serviette, s’étonne Lamya Essemlali. C’est aussi pour cela, que cela tient du miracle. Mais il faut bien se dire que ça n’a pas toujours été un phénomène rare. Ce sont les impacts cumulés des activités humaines qui l’ont rendu rare. »

Une surveillance jour et nuit

C’est un promeneur qui a alerté les sapeurs-pompiers. Tout de suite, la commune a sécurisé le site, avec des barrières, pour protéger les œufs, après le départ de la maman. Et des associations se sont relayées, pour s’assurer qu’aucun imbécile ne s’aventure près du nid. Hébergés dans un camping-car, sur le site de l’école de voile, des bénévoles de Sea Shepherd France, venus de toute la France, se sont notamment relayés, jour et nuit, pour surveiller les lieux. Mais aussi pour sensibiliser les baigneurs.

La surveillance du nid de tortues, à Valras - Sea Shepherd France

« Si les nids de tortues ne sont pas vus en amont, et que les gens les piétinent, les petits qui sont en dessous sont condamnés, poursuit la présidente de l’ONG. C’est, peut-être, arrivé. C’est important que les vacanciers aient conscience qu’ils sont sur un milieu vivant, fragile, à l’agonie. A mon sens, cette ponte est un catalyseur, qui permet d’alerter sur la vie marine, sur l’impact de nos modes de vie, et sur notre responsabilité, commune. Je ne peux pas m’empêcher de penser à Mayotte, où des tortues sont tuées à la machette, chaque année, sans que ça n’émeuve grand monde. »

L’éclosion des œufs, sur la plage de Valras, devrait avoir lieu dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures. Mais la maman ne reviendra pas chercher ses petits. « Ils rejoindront la mer, et se débrouilleront tout seuls », explique à 20 Minutes Jean-Baptiste Sénégas, le fondateur du CestMed, le Centre d’étude et de sauvegarde des tortues marines de Méditerranée. Et les femelles reviendront peut-être, dans quelque temps, pondre à leur tour au pied du casino de Valras-Plage.