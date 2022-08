Deux heures après son ouverture, ce mercredi, dans la rue Sainte-Colombe, à Bordeaux, 45 personnes ont déjà passé les portes du nouveau magasin antigaspillage « Nous » . Parmi eux, Camille, 38 ans, qui vit dans ce quartier du centre-ville, à deux pas de la très passante rue Sainte-Catherine. « Je fais déjà pas mal de mes courses avec l ’appli too good too go , alors je me suis dit que j’allais tester, explique-t-elle devant le rayon des pâtes. J’ai vu certaines choses intéressantes, comme les pommes de terre et je pense revenir de temps à temps. » Né en mai 2018 en Bretagne, le réseau « Nous » anti-gaspi rachètent aux producteurs des surplus qui auraient parfois finis à la poubelle.

Les légumes et fruits proposés sont mis au rebut par la grande distribution à cause de défauts de calibres. - E.Provenzano / 20 Minutes

« Les cahiers des charges imposent une réglementation stricte sur l’aspect des produits, ce peut-être la taille d’une pomme, la courbure d’un concombre, un packaging qui n’est pas abîmé, explique Vincent Justin, cofondateur du réseau. Et, ces cahiers des charges imposent aussi des pénalités aux marques si elles ont une rupture d’approvisionnement. On se retrouve alors avec une production de 5 à 10 % supérieure à ce dont a besoin le marché ».

De la qualité mais moins chère qu’en supermarché

Le principe de l’épicerie « Nous » est de racheter ces produits 20 à 30 % moins chers aux producteurs et de les proposer à un tarif de 20 à 30 % inférieur à ce que pratiquent les enseignes classiques de la grande distribution. « On estime que 30 tonnes par mois et par magasin sont valorisées », précise Vincent Justin. Jeanne, 25 ans, a l’habitude de remplir son panier dans les supérettes urbaines, dans les rayons où les produits proches de la date de péremption sont bradés. Après un premier tour, elle déchante un peu : « Je n’ai pas l’impression que je reviendrai, c’est quand même des prix chers à la base et je ne m’attendais pas à ça », explique-t-elle. Vincent Justin a conscience que les tarifs ne sont pas ceux des enseignes les plus Discount. « Notre choix est de ne pas favoriser des filières qui ne sont pas de qualité », pointe-t-il. On trouve? par exemple? 25 à 30 % de bio dans les rayons.

Arnaud Delaroque, directeur du magasin bordelais qui vient d'ouvrir ses portes. - E.Provenzano / 20 Minutes

Comme tous les autres commerces, l’épicerie ne peut vendre des produits frais dont la date limite de consommation (DLC) est dépassée. Par contre, elle peut proposer des produits secs (riz, pâtes etc.) dont la date limite d’utilisation optimale a été franchie car cela ne représente aucun danger sanitaire. L’épicerie propose 1.000 à 1.500 références quand une supérette plus classique en propose quasi dix fois plus et ses rayons varient en fonction de ce qui est disponible en excédent auprès des producteurs.

Le réseau a créé sa propre marque pour valoriser des produits qui nécessitaient d’être réemballés. « Par exemple? pour les œufs qui sont trop petits (moins de 53 g), on a un emballage spécifique, illustre le cofondateur. Et ça, c’est un fromage Neufchâtel qui n’a pas le bon grammage et a perdu son appellation contrôlée. On l’a appelé « cœur » car on ne peut pas utiliser le terme Neufchâtel. Avant, il partait pour faire de la pâte à kiri ou à vache qui rit ».

Si c’est la première épicerie du Sud-Ouest et le 25e magasin du réseau en France, l’entreprise ne compte pas s’arrêter là, misant à terme sur quatre ou cinq enseignes à Bordeaux. Aujourd’hui, le réseau emploie 300 personnes dont 70 à la centrale de Rennes qui approvisionne les épiceries en lait et en biscuits beurrés, par exemple.