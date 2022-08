Les hirondelles, les pigeons et les hérissons ont remplacé les goélands, les fous de Bassan et les mouettes au centre de soins. Depuis cet été, la station LPO (Ligue de protection des oiseaux) de l’Ile-Grande dans les Côtes-d’Armor accueille de nouveaux pensionnaires. Les oiseaux marins n’ont pourtant pas déserté la côte du granit rose. Mais depuis le 13 juillet, le refuge ne les prend plus en charge, se pliant ainsi aux recommandations des autorités sanitaires.

Une décision lourde mais rendue obligatoire par l’épidémie de grippe aviaire qui sévit actuellement. Faisant des ravages dans les élevages de volailles, le virus décime aussi depuis le printemps des colonies d’oiseaux marins du nord de l’Europe. En France, l’épizootie a d’abord touché les goélands, les mouettes et les sternes dans les Hauts-de-France en mai avant que les côtes normandes ne soient également frappées courant juin. L’épidémie touche depuis juillet la Bretagne où un nombre important de cadavres d’oiseaux marins ont été retrouvés sur le littoral.

Une hécatombe chez les fous de Bassan

« On fait face à un événement sans précédent cette année », souligne Romain Morinière, directeur de la station LPO de l’Ile-Grande. Si le virus n’est pas nouveau, la souche qui circule est cette fois bien plus pathogène et incurable et l’épisode bien plus long que d’habitude. « Cela touche également une dizaine d’espèces, dont des oiseaux marins, ce qui est assez inédit », indique le responsable de la station ornithologique.

Véritable sanctuaire pour la faune sauvage, l’archipel des Sept-Iles paie un lourd tribut à cette épidémie. Nichant sur Rouzic, l’une des sept îles de l’archipel, la colonie de fous de Bassan est particulièrement meurtrie. « Des centaines de nids de fous sont vides, plus d’une centaine de cadavres jonchent la colonie et des centaines d’oiseaux sont signalés morts en mer et sur les rivages », se désole Pascal Provost. Conservateur de la réserve naturelle des Sept-Iles, il assiste, démuni, à ce triste spectacle. « La mortalité est observable aux yeux de tous en mer sur la colonie », indique-t-il.

« On ne peut que constater les dégâts »

Depuis quelques jours, la station LPO est d’ailleurs submergée d’appels de plaisanciers ou de riverains leur signalant des fous de Bassan morts ou mourants sur l’île Rouzic ou sur la côte. En pleine période de nidification, la situation est d’autant plus alarmante. Selon un comptage réalisé entre le 5 juillet et le 16 août sur une zone témoin de 102 nids avec reproducteurs, 80 % des poussins sont morts. « Une situation très inhabituelle et anormale car les échecs de reproduction ont surtout lieu durant la quinzaine de mai et en juin », souligne Pascal Provost.

Face à cette hécatombe, ces amoureux de la nature ne peuvent malheureusement rien faire. « On ne peut que constater les dégâts », soupire Romain Morinière. Ses équipes restent toutefois mobilisées sur le terrain. « On prend en charge d’autres espèces d’oiseaux au centre en prenant bien soin d’éviter la propagation du virus à d’autres espèces », indique-t-il. En cas de découverte d’un oiseau mort, les autorités recommandent ainsi de ne pas le toucher ou le ramasser. La découverte de cadavres doit par contre être signalée à la mairie du lieu de découverte ou auprès de l’Office français de la biodiversité.