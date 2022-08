Le temps est électrique en France. Après quelques semaines de températures suffocantes, les orages éclatent. Environ 20 000 impacts de foudre ont été recensés par Météo-France pour la seule journée de mercredi, la « journée la plus foudroyée depuis le 22 juin ». Le lendemain, dans la soirée, six personnes sont décédées en Corse, abattues par la foudre. Vingt autres ont été blessées. Des événements qui risquent de devenir récurrents.

Électrisation, brûlure, incendie… La foudre peut provoquer de graves dégâts. Comment réagir en cas d’orage ? Comment éviter d’être touché par les éclairs ? 20 Minutes fait le point sur les réflexes à connaître.

Sécuriser son habitation

Quand l’orage gronde, prenez garde à la foudre jusqu’à l’intérieur de votre habitat. Fermez portes et fenêtres, et éloignez-vous en. Les professionnels recommandent de ne pas manipuler le matériel électrique, voire de le débrancher pour éviter que la foudre ne se propage dans le réseau électrique et provoque des dommages. Évitez aussi de prendre une douche : les pièces métalliques telles que la tuyauterie sont particulièrement conducteurs.

Si votre domicile ne possède pas de paratonnerre, il est recommandé de débrancher le cordon d’alimentation secteur et le câble d’antenne d’un téléviseur, et de les éloigner d’au moins un mètre du poste.

Chercher un abri en extérieur

De violents orages peuvent éclater, et vous surprendre en pleine balade en extérieur. Premier réflexe à voir dans ce cas, ne pas s’abriter n’importe où. Il ne faut « pas s’abriter sous un « pseudo-abri » comme un arbre, un parapluie et non plus au pied d’un mur », expliquait Olivier Proust, prévisionniste à Météo-France, à 20 Minutes en juillet dernier. Le risque d’être foudroyé sous un arbre isolé en espace ouvert est environ 50 fois supérieur, en raison de « l’effet de pointe ».

Alors, comment vous protéger de la foudre ? « Les meilleurs abris en cas d’orage sont les bâtiments de pierre comme les églises, si elles sont pourvues de paratonnerres, expliquait l’Association protection foudre à 20 Minutes. Une voiture peut aussi faire l’affaire. »

S’abriter dans une voiture

La voiture reste une très bonne option, à condition qu’elle ne soit pas décapotable ou en matière plastique. Pour y être vraiment à l’abri, il faut penser à bien fermer portes et fenêtres, et à rabattre l’antenne radio.

En cas d’orage violent, faîtes tout de même faire attention à ce que le véhicule ne soit pas inondé. Si l’eau pénètre dans la voiture, commencez par essayer de l’ouvrir, puis d’allumer les feux de détresse pour être plus facilement repérables par les secours. Les portes du véhicule risquent d’être bloquées par la pression de l’eau. Si les fenêtres ne s’ouvrent pas non plus, une autre solution peut être de briser les vitres. Pour ce faire, il est possible de sortir les appuie-tête des sièges et de s’en servir pour frapper les vitres.

Se protéger sans aucun abri

Si vous n’êtes pas en plein air, vous pourrez certainement vous réfugier à l’entrée d’un immeuble, en pierre de préférence, ou d’un autre bâtiment. Attention toutefois à ne pas s’appuyer contre des fenêtres, un mur ou un objet métallique.

Vous avez beau chercher, vous ne trouvez aucun endroit pour vous abriter ? Le mieux reste de « s’accroupir sur le sol, les pieds sur une matière isolante (ciré, sac à dos, corde, etc.) et rentrer la tête dans les épaules », affirment les sapeurs-pompiers de France sur leur site Internet.

Le sol étant particulièrement conducteur, les professionnels conseillent de ne jamais se coucher à plat ventre par terre. N’oubliez pas de vous « éloigner d’au moins 3 mètres des autres personnes aux alentours », précisent-ils. L’être humain est également très conducteur, et la foudre pourrait se transmettre d’une personne à l’autre.