Sècheresse : Dans le Verdon, un site vous manque et tout est dépeuplé

TOURISME Touché par une sécheresse historique, l’accès aux Gorges du Verdon depuis le lac de Sainte-Croix, n’est plus possible. Carte postale et moteur touristique, la fermeture de ce site a de lourdes conséquences pour les professionnels du secteur