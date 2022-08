Ça va péter en Corse. Météo-France a classé ce vendredi après-midi la Corse du nord et du sud en vigilance orange orages. A partir de 23 heures et jusqu’à 9 heures samedi matin, « un passage pluvio-orageux actif balaiera les littoraux de la Corse avec fortes précipitations, grêle et rafales de vent », précise l’institut météorologique.

Des orages aborderont l’île sur la côte occidentale et le cap Corse dès le milieu de nuit. Météo-France prévient que ces orages seront forts et « parfois violents ». Ils seront accompagnés d’une grosse activité électrique et de très fortes intensités pluvieuses, avec « 40 à 80 mm d’eau en moins d’une heure ». De la grêle et de fortes rafales de vent, 80 à 100 km/h, localement tourbillonnaires, sont également attendues en plus de possibles trombes marines.

Les orages se décaleront ensuite vers le sud-est, vers l’intérieur des terres, essentiellement coté occidental. Ils auront cependant une activité moindre. Le triangle Bastia-Corte-Solenzara devrait ainsi être épargné.