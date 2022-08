La situation s’améliore dans le Jura. Alors qu’un des deux feux qui s’était déclenché dans le secteur de Cornod et Vosbles-Valfin a pu être fixé jeudi, après avoir réduit en cendres 160 hectares, la propagation du second sur le secteur des communes de Vescles et de Cernon a été ralentie. « A 22h30, on estime à près de 500 hectares » la surface brûlée, précise la préfecture.

Un travail d’équipe entre les sapeurs-pompiers et des agriculteurs « qui leur ont prêté main-forte ». Durant le jeudi après-midi, des moyens aériens « ont permis de freiner la propagation » : deux hélicoptères bombardiers d’eau ont ainsi réalisé 110 largages, « permettant de couper l’avancée du feu et diminuant nettement les volumes de fumée ». « A 19h00, quatre canadairs sont arrivés sur la zone de feu et se sont ravitaillés sur le lac de Vouglans », effectuant « 23 largages de 6.000 litres », selon la préfecture.

« L’intégralité de la commune de Cernon », où une coupure électrique « liée au feu » affecte 173 foyers, a été évacuée préventivement et environ « 250 personnes ont été mises à l’abri, avec une proposition d’accueil » sur la base nautique de la commune voisine de Bellecin, selon la même source. Les personnes évacuées seront informées « lorsque les conditions de sécurité seront réunies pour permettre leur retour à domicile », précise la préfecture.