Il n’a malheureusement pas survécu. Le béluga, qui avait été découvert il y a plus d’une semaine dans la Seine, a dû être euthanasié lors de son transfert d’une écluse de l’Eure au port de Ouistreham (Calvados), a annoncé la préfecture du département normand.

« Le béluga est arrivé le mercredi 10 août à 10h30 au Service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières (SIVEP), situé à Ouistreham, pour réaliser une expertise vétérinaire et sanitaire avant d’envisager son potentiel transfert dans l’écluse de Ouistreham », a indiqué la préfecture du Calvados dans un communiqué.

Le cétacé en lourde difficulté respiratoire

« Malgré les moyens techniques et logistiques mis en œuvre, l’état du cétacé s’est malheureusement dégradé lors du voyage. L’expertise vétérinaire a révélé la situation de grande faiblesse, et d’activité respiratoire défaillante du béluga. La décision a donc été prise collégialement, avec les vétérinaires, de l’euthanasier », a ajouté la préfecture.

Sur twitter, la vétérinaire du Sdis Florence Ollivet-Courtois, a expliqué que le cétacé avait subi une dégradation de son état lors du transport en camion mercredi matin. « En cours du voyage, les vétérinaires ont constaté une dégradation de son état, notamment de ses activités respiratoires. Et on a pu constater à l’instant que l’animal était en anoxie [une diminution de la quantité d’oxygène], donc ventilé insuffisamment, et donc la souffrance était évidente pour cet animal », a déclaré Florence Ollivet-Courtois. « Nous avons décidé qu’il n’était pas pertinent de le relâcher et donc qu’il fallait procéder à son euthanasie », a-t-elle ajouté.

Un vif émoi

L’ONG Sea Shepherd a également confirmé le décès du cétacé. « C’est la mort dans l’âme que nous annonçons que le béluga n’a pas survécu à la translocation qui était risquée, mais indispensable pour donner une chance à un animal autrement condamné. Suite à la dégradation de son état, les vétérinaires ont pris la décision de l’euthanasier », peut-on lire sur twitter.

C'est la mort dans l'âme que nous annonçons que le béluga n'a pas survécu à la translocation qui était risquée, mais indispensable pour donner une chance à un animal autrement condamné. Suite à la dégradation de son état, les vétérinaires ont pris la décision de l'euthanasier. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 10, 2022



La présence de l’animal marin repéré il y a plus d’une semaine dans la Seine, alors qu’il évolue habituellement dans des eaux froides, avait suscité un vif émoi, au-delà même des frontières françaises.