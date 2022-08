Et de quatre. Après un rafraîchissement dans certaines régions, Météo-France prévoit de nouvelles hausses de températures dès dimanche et une aggravation de la sécheresse des sols malgré les orages. « Après un rafraîchissement par le nord-ouest du pays en cette fin de semaine, les températures repartent à la hausse dès dimanche sur le sud-ouest et gagnent la moitié nord lundi », annonce Météo-France vendredi soir. Dimanche, « on attend 33 °C à 35 °C sur le sud-ouest, tandis que les températures restent stationnaires ou sont en légère baisse sur les régions méditerranéennes », précise le point de situation.

« Lundi, la hausse des températures se poursuit et gagne la moitié nord : on attend 35 °C à 37 °C du sud-ouest au sud-est, et 30 °C à 34 °C plus au nord, excepté sur un petit quart nord-ouest qui reste sous la barre des 30 °C », selon Météo-France. « Des températures maximales entre 32 °C et 36 °C pourraient très probablement se maintenir durablement sur une grande partie du pays. »

📈Après un rafraîchissement par le nord-ouest du pays en cette fin de semaine, T°C repartent à la hausse dès dimanche sur Sud-Ouest et gagnent la moitié nord lundi.



Pour l’heure, « il demeure une incertitude » pour savoir s’il faudra considérer ces évolutions comme une « interruption » de la «troisième vague de chaleur de l'été », qui a débuté le 31 juillet, explique le service météorologique : « à l’échelle nationale, elle pourrait se terminer en début de week-end à la faveur d’une baisse des températures sur les trois quarts du pays ou perdurer ».

Le déficit de pluie s’aggrave

Les orages de la fin de semaine ne suffiront toutefois pas à pallier le déficit de pluie historique à l’échelle nationale en juillet, deuxième mois de l'année le plus sec depuis les premiers relevés.

« Au niveau national, depuis le 17 juillet, la France établit chaque jour un nouveau record de sécheresse des sols (sur un historique qui débute en août 1958) », note Météo-France. En Corse, ce record quotidien est même battu chaque jour depuis début juillet et depuis mi-mai en PACA. « Cette situation constitue un événement majeur comparable aux sécheresses des années 1976 et 2003 », soulignent les météorologues. « D’ici le milieu du mois d’août, il est très probable que cette situation de sécheresse des sols s’aggrave encore sur un grand nombre de régions. »