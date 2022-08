Il est attisé par des vents forts, détruisant des maisons et forçant des milliers de personnes à évacuer leurs domiciles. L’incendie baptisé « McKinney », le plus vaste de l’année en Californie, a déjà détruit plus de 20.638 hectares de la forêt nationale de Klamath, près de la ville de Yreka dans le nord de l’Etat. Et il continue sa progression à travers les régions arides de l’Etat de l’ouest américain, a indiqué ce dimanche soir l’agence de lutte contre les incendies CalFire.

Le « McKinney » est le feu de forêt le plus important depuis le début de l’année en Californie, déjà frappée par plusieurs autres incendies cet été. Le gouverneur de l’Etat, Gavin Newsom, a déclaré samedi l’état d’urgence, expliquant que le brasier avait « détruit des maisons » et « menacé des infrastructures essentielles » depuis son déclenchement vendredi.

Plus de 2.000 résidents se sont vus notifier des ordres d’évacuation, selon le bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie, principalement dans le comté de Siskiyou. « Les habitants des zones environnantes doivent être prêts à partir si nécessaire. S’il vous plaît, n’hésitez pas à évacuer », a tweeté le shérif du comté.

Près de 650 personnes pour éteindre le feu

Larry Castle, un habitant d’Yreka, a raconté au journal Sacramento Bee que son épouse et lui avaient emporté quelques affaires et pris leurs trois chiens avant de quitter les lieux pour la nuit. D’autres incendies survenus ces dernières années leur ont enseigné que la situation pouvait devenir « très, très grave ».

Près de 650 personnes intervenaient dimanche pour éteindre le feu, selon le Groupe de coordination nationale des feux de forêts. La saison des incendies en Californie, Etat dans une situation de sécheresse persistante, devrait durer plusieurs mois. Ces dernières années, la Californie et d’autres parties de l’Ouest des Etats-Unis ont été ravagées par de rapides et importants incendies sous l’effet du réchauffement climatique.