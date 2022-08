Il va faire chaud, encore très chaud. Avec 35 à 39 degrés prévus dans la journée de lundi, cinq départements du sud de la France ont été placés dimanche sous vigilance orange avant un nouvel épisode de canicule, qui devrait monter vers le nord mardi et mercredi. A l’échelle de la France, le pic de chaleur est attendu pour mercredi.

Ardèche (07), Drôme (26), Gard (30), Pyrénées-Orientales (66) et Vaucluse (84) devraient traverser un « nouvel épisode caniculaire dont l’intensité et la durée seront moindres que celles de l’épisode précédent », a précisé Météo-France dans un bulletin dimanche. Les dix autres départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance jaune.

Des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest

« La chaleur s’intensifie à nouveau », a prévenu Météo-France. Dans la nuit de dimanche à lundi, la température ne descendra pas au-dessous de 23 à 25 degrés sur les plaines littorales du Languedoc et il fera très doux également vers la basse vallée du Rhône, pas moins de 20 à 23 degrés. Dès lundi matin et dans l’après-midi, les températures devraient atteindre 35 à 38 degrés sur les départements placés en vigilance orange, avec des pointes à 39 degrés vers le Gard.

L’épisode de forte chaleur devrait ensuite « s’étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions », à l’ouest et dans la vallée du Rhône, prévoit Météo-France. A l’échelle de la France, le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35°C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest. Ce pic devrait cependant être « bref dans de nombreux départements », selon Steven Testelin, prévisionniste à Météo France, et de l’air moins chaud pourrait arriver jeudi par le nord-ouest.