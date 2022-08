200 hectares de brûlés… De nouveaux incendies ont touché le Sud-Est de la France dimanche, notamment dans le Gard. Un pompier a été gravement blessé. Des coupures partielles d’autoroutes ont eu lieu en raison des fumées.

« Quatre sapeurs-pompiers sont blessés », a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans un tweet à propos du feu qui s’est déclaré vers 15h dans une pinède sur la commune d’Aubais (2.000 habitants), au sud de Nîmes. Le département est en risque extrême incendie et sera en vigilance orange canicule à partir de lundi midi comme quatre autres départements du Sud-Est (Drôme, Ardèche, Vaucluse, Pyrénées-Orientales). L’un d’eux, « blessé grave », a été évacué au Centre hospitalier de Montpellier pour des brûlures, les trois autres, plus légèrement blessés, ont été victimes d’un « coup de chaud » à la suite d’un retournement des flammes par le vent qui a en partie détruit leur véhicule, a précisé à l’AFP le colonel Agrinier qui coordonne les opérations sur place.

Evacuations préventives

Attisé par le Mistral et la Tramontane, dont les rafales soufflent à 60 km/h sur un terrain sec, le feu progresse de 2,5 à 3 kilomètres par heure, a expliqué à l’AFP le commandant William Borelly, chargé de la communication. Quelques évacuations préventives dans des quartiers d’Aubais étaient en cours et une salle polyvalente a été ouverte dans le village pour accueillir ces habitants, ont précisé la préfecture et les pompiers à l’AFP.

Par mesure de sécurité, l'A9, qui dessert notamment l’Espagne, avait été fermée dans les deux sens de circulation sur une dizaine de kilomètres entre Lunel et Gallargues en raison des fumées. Elle a rouvert à 19h30, a annoncé la société d’autoroute Vinci. Cinq avions et un hélicoptère bombardier d’eau sont en action. Des renforts de pompiers des départements voisins son également attendus pour aider les 170 soldats du feu déjà mobilisés.

Vigilance rouge en Gironde

Dans les Bouches-du-Rhône, à une vingtaine de kilomètres de Marseille un feu qui s’est déclaré en fin d’après-midi à hauteur des Pennes-Mirabeau, s’est étendu sur 35 hectares, selon le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis). Quelque 200 maisons menacées par les flammes ont été protégées.

« Un épais panache de fumée était visible au-dessus de l’autoroute A7 », qui a été coupée, a constaté une journaliste de l’AFP. Un bouchon s’est formé sur l’itinéraire de déviation en ce jour de retour de vacances.

La France a déjà été frappée par plusieurs incendies d’ampleur depuis le début de l’été. Près de 21.000 hectares ont été ravagés en Gironde tandis que 1.600 hectares ont brûlé dans un incendie en Provence, au sud d’Avignon, mi-juillet. Le département de la Gironde va de nouveau être placé en vigilance rouge pour le risque de feux en forêt, a annoncé dimanche la préfecture. Si les étés sont secs dans le Sud, avec le réchauffement climatique, l’intensité de ces épisodes de sécheresse risque encore d’augmenter, selon les experts de l’ONU pour le climat.