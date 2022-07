Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange contre la canicule, alors qu’une nouvelle vague de chaleur doit s’installer sur le sud de la France en début de semaine. L’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse et le Gard sont concernés dans le Sud-Est, ainsi que les Pyrénées-Orientales. « L’intensité et la durée » de ce nouvel épisode caniculaire « seront moindres que celles de l’épisode précédent », précise toutefois Météo-France.

Les dix autres départements du quart sud-est de la France ont été placés en vigilance jaune. Les températures étaient déjà élevées dimanche après-midi du Roussillon à la Provence, avec des valeurs de 34 à 37 degrés. « La chaleur s’intensifie à nouveau », a prévenu Météo-France. Dans la nuit de dimanche à lundi, la température ne descendra pas au-dessous de 23 à 25 degrés sur les plaines littorales du Languedoc et il fera très doux également vers la basse vallée du Rhône, pas moins de 20 à 23 degrés.

Le pic de chaleur mercredi au niveau national

Lundi, la chaleur se fera sentir dès le matin et dans l’après-midi, avec des températures de 35 à 38 degrés sur les départements placés en vigilance orange et des pointes à 39 degrés vers le Gard. « Cette forte chaleur va s’étendre mardi et mercredi sur de nombreuses régions », prévoit Météo-France. A l’échelle de la France, le pic de chaleur est attendu pour mercredi avec des maximales souvent supérieures ou égales à 35 °C et des pointes à 39 ou 40 degrés sur le sud-ouest.

Pour limiter les risques d’incendie, l’accès à l’ensemble des massifs forestiers de Vaucluse est strictement interdit depuis samedi. Dans les Bouches-du-Rhône, 11 des 25 massifs forestiers du département ont été de nouveau fermés dimanche, après une fermeture complète durant plusieurs jours en juillet en raison des risques extrêmes d’incendie.