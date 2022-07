Depuis ce vendredi, le bassin de l’Yser, dans l’ouest du département du Nord, a été placé en situation de crise sécheresse. Un tel niveau d’alerte n’avait jamais été atteint selon la préfecture du Nord, qui détaille les nouvelles mesures de restrictions pour éviter que la situation n’empire.

Depuis le mois de mai, onze bassins-versants sont surveillés de près en raison d’un déficit de pluviométrie conjugué à de fortes chaleurs qui font baisser inexorablement les niveaux des cours d’eau. Des mesures qui n’ont pas suffi à rétablir une situation normale, loin de là.

« La vie aquatique » est en péril

Pour le bassin de l’Yser, « la dégradation continuelle des débits » est telle qu’elle « met en péril la vie aquatique », insiste le préfet dans un communiqué, rappelant le côté tristement inédit de la situation.

Dès lors, les 37 communes se trouvant dans le bassin concerné par cette « crise sécheresse » seront soumises à des mesures drastiques de restriction au moins jusqu’au 15 septembre. Dans le secteur commercial et artisanal, il est désormais interdit, sauf dérogation, de consommer de l’eau pour toute autre raison que la sécurité ou la salubrité des activités industrielles.

Les agriculteurs ont interdiction de prélever de l’eau sauf pour l’abreuvement des animaux et l’irrigation, à des périodes déterminées, des cultures de légumes frais et transformés.

Il est par ailleurs interdit d’utiliser de l’eau pour le lavage des véhicules hors des stations professionnelles, d’arroser les pelouses et les espaces verts publics et privés, les espaces sportifs de toute nature, les jardins potagers… L’interdiction vaut aussi pour le remplissage des piscines privées à usage familial et des étangs, plans d’eau et bassins de loisirs.

Un autre bassin-versant en situation très préoccupante

Les autorités sont particulièrement attentives à la situation d’un autre bassin, celui de la Scarpe, dans le centre du département. Ce dernier a été placé en alerte renforcée et soumis a de nouvelles restrictions.

Au vu de l’ampleur de la sécheresse, la préfecture assure que les services de l’Etat procéderont à des contrôles nombreux et réguliers du respect des mesures de restrictions.