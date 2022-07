Incendies dans les Alpes-de-Haute-Provence : Le feu qui a ravagé 300 ha est « fixé » selon la préfecture

SECHERESSE Le gigantesque incendie qui s’est déclenché mardi, et qui a détruit 300 hectares « ne progresse plus et est fixé » a déclaré la préfète des Alpes-de-Haute-Provence