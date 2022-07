Vagues de chaleur et canicules se sont succédé ces dernières semaines. L’Hexagone, sous une chape de plomb, a souffert de ces températures torrides et elles pourraient même avoir été meurtrières pour plusieurs travailleurs. Un rapport de Santé publique France annonce que « quatre décès en lien possible avec la chaleur » lui ont été notifiés.

« Ces quatre décès ont eu lieu durant une vigilance canicule orange ou rouge. Un bilan consolidé sera produit dans le bilan publié à la fin de l’été », précise l’agence de santé publique, qui a obtenu ces alertes du système d’inspection du travail. Santé publique France n’a pas donné plus de détails sur la nature de ces décès, leur date précise ou l’identité des victimes. Contacté par l’AFP, le ministère du Travail a indiqué « ne pouvoir faire aucun commentaire » sur ce sujet.

Inquiétude pour les travailleurs

Au cœur d’un été où l’Europe a déjà subi deux périodes de canicule, la Confédération européenne des syndicats (CES) a plaidé lundi pour l’adoption d’une loi qui fixerait une température maximale au travail sur le continent. « Deux travailleurs sont morts d’un coup de chaleur en Espagne la semaine dernière. En France, un pays qui ne plafonne pas les températures au travail, 12 personnes sont mortes d’accidents du travail liés à la chaleur en 2020 », a relevé la CES.

« Même si l’épisode caniculaire prend fin, des épisodes de fortes chaleurs peuvent survenir et il est important pour tous de s’en protéger, sans attendre les premiers signes sur la santé », rappelle Santé publique France. L’agence a promis un « bilan consolidé » des décès en lien avec la chaleur à la fin de l’été.