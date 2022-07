Un répit de courte durée. Après les épisodes caniculaires de juin et de juillet, c’est au tour du mois d’août de s’offrir sa hausse des températures, selon Météo France.

Les deux précédentes canicules avaient battu des records historiques de chaleur. « On s’attend à nouveau à des températures élevées à partir de dimanche [le 31 juillet], pour au moins quatre jours », affirme ainsi Jean-Yves Choplin, prévisionniste chez Météo France, au micro de franceinfo.

Moins chaud qu’en juillet

Si l’institut ne sait pas encore si cette nouvelle vague de chaleur se prolongera au-delà du mercredi 3 août il sait que cette canicule sera probablement moins intense et moins longue que la précédente.

« A partir de dimanche, on prévoit des températures qui approchent les 30°C dans la moitié nord du pays et qui dépassent les 32-33°C dans la moitié sud », précise Jean-Yves Choplin. Selon le prévisionniste, le mercure devrait prendre 1 ou 2°C tous les jours jusqu’à mercredi. On aura alors « plus de 30°C » dans le nord du pays et « 35°C » dans le sud.